El presidente Abelardo de la Espriella designa a Martín Botero como embajador en Países Bajos, generando debate por sus declaraciones críticas contra la CPI y la JEP.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha oficializado el nombramiento de Martín Eduardo Botero como embajador plenipotenciario ante el Reino de los Países Bajos. Esta designación, registrada mediante el Decreto 1799, ha suscitado un notable debate público debido al historial de declaraciones del nuevo diplomático en contra de instituciones judiciales internacionales clave.

La designación oficial de Martín Eduardo Botero

La resolución presidencial establece que Martín Eduardo Botero asumirá la representación diplomática colombiana en La Haya. Este nombramiento se produce en un contexto donde la posición profesional y pública del abogado ha sido ampliamente divulgada a través de diversas plataformas, generando interrogantes sobre su futuro desempeño en el ámbito internacional.

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Botero se encuentra especializado en derecho constitucional europeo y, según la información disponible, reside actualmente en Italia. Su trayectoria académica y profesional lo han llevado a formular opiniones precisas sobre el funcionamiento de tribunales internacionales, las cuales han quedado registradas en publicaciones tanto en español como en italiano.

La elección de un perfil con esta orientación específica para una sede que alberga organismos de justicia penal despierta la atención de analistas y actores políticos. La designación oficializa un nombramiento que, por sus implicaciones, trasciende la mera gestión bilateral entre Colombia y Países Bajos.

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Críticas públicas contra la Corte Penal Internacional

Martín Eduardo Botero ha manifestado abiertamente su escepticismo hacia la Corte Penal Internacional (CPI) en múltiples ocasiones. En el febrero de 2025, el nuevo embajador publicó una declaración en la que calificó al tribunal como una farsa jurídica. En este texto, afirmó que las decisiones del organismo a menudo responden a intereses políticos más que a criterios de justicia imparcial.

Estas opiniones no son nuevas, ya que el abogado también cuestionó la credibilidad del tribunal en noviembre de 2021. En esa ocasión, señaló que la mayoría de los gobiernos africanos ignoraban las decisiones de la CPI al considerar que el organismo se dirigía predominantemente contra líderes africanos, lo que sugería para él la necesidad de una reforma política jurídica interna.

Además de cuestionar la estructura general, Botero criticó específicamente la gestión de Karim Khan, exfiscal de la CPI. El abogado mencionó la trayectoria profesional del fiscal anglo-pakistaní y contrastó la gran maquinaria del tribunal con sus resultados. Botero destacó cifras que, según su publicación, reflejaban una ineficiencia: un equipo de 900 empleados que habría examinado apenas 26 casos, investigado a 35 personas y emitido solo 6 veredictos, de los cuales tres fueron condenas.

Es importante aclarar que estas cifras y declaraciones corresponden al momento en que fueron publicadas por el abogado. Estas estimaciones no necesariamente reflejan el estado actual o el volumen total de actividad procesal de la Corte Penal Internacional en el presente, sino que constituyen la postura histórica de Botero hacia el órgano.

Posicionamiento frente a la Jurisdicción Especial Para La Paz

Las críticas de Martín Eduardo Botero también han tenido un blanco directo en el sistema de justicia transicional colombiano, específicamente en la Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP). El abogado ha cuestionado el papel de este tribunal, argumentando que sus actuaciones responden a intereses políticos en lugar de estrictamente legales.

En una de sus declaraciones más contundentes, Botero afirmó que la JEP había dejado de ser un instrumento de justicia para transformarse en una herramienta política. Criticó severamente los fallos emitidos por la institución, sugiriendo que enviaban un mensaje devastador donde el crimen parecía premiado y el delito no inhabilitaba para cargos públicos.

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El nuevo embajador también celebró una reducción presupuestal destinada a la JEP, lo cual refleja su posición contraria a la financiación y operación de dicha institución. En otro fragmento de sus pronunciamientos, Botero escribió que en Colombia la mentira se llamaba JEP, alegando que la historia enseñaba a los pueblos a levantarse cuando la mentira se hace insoportable.

Estas afirmaciones forman parte de los cuestionamientos personales que el abogado ha formulado de manera constante. Aunque son claras, estas declaraciones personales no representan por sí mismas la posición oficial del Gobierno colombiano ni del presidente Abelardo de la Espriella.

Implicaciones diplomáticas en La Haya y próximos pasos

La relevancia de este nombramiento radica en la ubicación geográfica y jurídica de Países Bajos. La ciudad de La Haya es la sede de organismos internacionales cruciales para el derecho global, entre los cuales se encuentran la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Permanente de Arbitraje.

Colombia mantiene relaciones diplomáticas y compromisos legales con estas instituciones, derivados de tratados como el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional. El desempeño de Martín Eduardo Botero en esta sede será observado de cerca por la comunidad internacional y por los sectores políticos internos que difieren en sus posturas sobre la justicia transicional y la justicia penal internacional.

Ante la pregunta sobre cuál será el enfoque oficial que tendrá la representación colombiana frente a la justicia penal internacional, se espera que el Ministerio de Relaciones Exteriores delimite con claridad la línea entre las opiniones personales del embajador y la política de Estado. La comunidad internacional aguardará para ver cómo estas tensiones se resuelven en la práctica diplomática cotidiana en La Haya.