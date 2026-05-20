Colombia noticia: Primera página

La muerte de Yulixa Consuelo Toloza originada en un centro estético en Apulo, Cundinamarca uyanp casa con múltiples casos de personas afectadas por intervenciones quirúrgicas dudosas, lo que genera preocupación. La investigación apunta a personas que se hacen pasar por expertos en salud, mientras que el reconocido médico Rawdy Rois expresa su preocupación por la peligrosidad de acudir a personas que se hacen pasar por expertos en salud. La Fiscalía solicita la extradición para avanzar en el proceso judicial.

María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento, Eduardo David Ramos Carias, Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, junto con María Fernanda Delgado como propietaria, se hicieron pasar por cirujanos o especialistas en procedimientos estéticos y erradamente garantizaban resultados seguros.

En Beauty Láser, ubicado en Tunjuelito, en Bogotá, habrían practicado la lipólisis láser en Yulixa Consuelo Toloza, quien luego falleció. La joven presentaba dificultad para respirar y en delicado estado de salud, a pesar de haber realizado el tratamiento un mes antes. La Facebook-cuenta de la clínica registraba publicaciones con cuerpos de mujeres con cambios físicos subtitulados como 'antes y después', prometiendo resultados inmediatos y 'de forma segura'.

El reconocido médico Rawdy Reales Rois expresó la peligrosidad de acudir a personas que se hacen pasar por expertos en salud. La Fiscalía presiona por la extradición de las personas en Venezuela para avanzar en el proceso judicial.





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