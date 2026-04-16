Colombia: Nuevo modelo de crédito abre puertas a quienes tuvieron problemas financieros

La Superintendencia de la Economía Solidaria en Colombia ha lanzado un modelo de 'scoring' alternativo que evalúa el potencial de los proyectos productivos en lugar de basarse únicamente en el historial crediticio. Esta iniciativa busca beneficiar a la economía popular y a quienes han sido reportados en centrales de riesgo, ofreciendo una alternativa segura frente a los créditos informales.

El acceso a créditos en Colombia , una travesía que a menudo se torna intrincada, se complica aún más para aquellos que han enfrentado dificultades financieras en el pasado. No es de extrañar, ya que figurar en centrales de riesgo como DataCrédito suele erigirse como una barrera infranqueable ante la banca tradicional. No obstante, una reciente modificación promete allanar el camino para estas personas, brindándoles una oportunidad para reencauzar su vida financiera.

Según lo comunicado por la Superintendencia de la Economía Solidaria, se ha puesto en marcha un innovador modelo denominado 'scoring' alternativo, una herramienta diseñada para revolucionar la forma en que se evalúa a los solicitantes de préstamos. La principal transformación radica en que, en lugar de centrarse exclusivamente en el historial financiero previo, ahora se priorizará el análisis del potencial inherente a los proyectos que las personas desean financiar.

Este modelo de 'scoring' alternativo arriba a Colombia en un contexto económico desafiante, marcado por el alza de las tasas de interés dispuestas por el Banco de la República, un factor que ha excluido a numerosos ciudadanos del sistema financiero formal. La filosofía subyacente a esta nueva herramienta es clara: los créditos no deberían ser denegados o condicionados de forma perpetua por un historial crediticio adverso.

Bajo este nuevo enfoque, las cooperativas asumirán un rol protagónico, dedicándose a evaluar la viabilidad intrínseca de los proyectos productivos, independientemente de si el solicitante ha experimentado problemas de pago en el pasado. Por consiguiente, se considerarán una serie de factores cruciales que van más allá de las cifras tradicionales: * **Evaluación centrada en proyectos productivos:** Se pondrá el foco en la solidez y el potencial de los proyectos, tanto a nivel individual como colectivo. * **Garantía respaldada por el proyecto:** El mismo proyecto servirá como respaldo del crédito, basándose en proyecciones de ventas futuras, cosechas u otros flujos de ingresos esperados. * **Población objetivo:** Este modelo está específicamente diseñado para personas y colectivos de la economía popular, así como para esquemas de financiación asociativa que históricamente han tenido dificultades de acceso.

Una de las características más destacables de este anuncio es que el modelo operará bajo un marco regulatorio definido, lo que le confiere un plus de seguridad y transparencia. La supervisión activa de la Superintendencia de Economía Solidaria asegurará que los procesos de evaluación y otorgamiento de crédito sean más equitativos y apegados a la ley. Este aspecto cobra especial relevancia si consideramos que, ante la imposibilidad de acceder al crédito formal, muchas personas se ven forzadas a recurrir a mecanismos informales como los conocidos 'gota a gota', los cuales implican riesgos significativos, tanto económicos como de seguridad personal.

De acuerdo con las declaraciones de la superintendente María José Navarro, el objetivo primordial es fortalecer la economía popular y democratizar el acceso al financiamiento para que un mayor número de colombianos pueda materializar sus ideas y proyectos. En un país donde un considerable porcentaje de los asociados a cooperativas pertenece a estratos socioeconómicos bajos, este modelo de 'scoring' alternativo se perfila como una solución sumamente prometedora y un verdadero salvavidas. La visión es clara: brindar oportunidades a quienes, de otra manera, verían sus aspiraciones truncadas por un pasado financiero no ideal.

'El modelo busca enfocar el análisis en la viabilidad integral de los proyectos productivos, especialmente en iniciativas de base comunitaria', enfatizó María José Navarro, subrayando el compromiso con el desarrollo de proyectos que beneficien a las comunidades y generen un impacto positivo y sostenible en la economía nacional. Esta iniciativa marca un hito importante en la política de inclusión financiera en Colombia, reconociendo el valor y el potencial de emprendedores y comunidades que, hasta ahora, habían sido marginados del sistema financiero tradicional.





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