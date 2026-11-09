Colombia Padel Fest 2026: Brea, Triay y las leyendas Belasteguín y Díaz llegan a Bogotá

El Palacio de los Deportes acoge en noviembre a las figuras número uno del pádel mundial y a las leyendas del circuito profesional, marcando un hito histórico para el deporte en Colombia y ofreciendo a los locales la oportunidad de competir en el mismo escenario.

Bogotá se transforma en el epicentro mundial del pádel durante los días 20 al 22 de noviembre, cuando el Palacio de los Deportes será testigo de un acontecimiento deportivo sin precedentes en la historia colombiana.

El Colombia Padel Fest traerá a las figuras más relevantes del circuito profesional, encabezadas por Delfi Brea y Gemma Triay, quienes actualmente lideran el ranking femenino mundial. Esta visita marca un hito histórico, ya que representa la primera vez que la pareja número uno del mundo pisa suelo colombiano para competir.

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Las grandes figuras del pádel mundial

Junto a ellas, el evento contará con la presencia de dos leyendas vivientes del deporte: Fernando Belasteguín y Juan Martín Díaz, quienes dominaron el circuito masculino durante más de una década y media, dejando una huella imborrable en la disciplina. El contexto competitivo de Delfi Brea y Gemma Triay es excepcional.

Formando equipo desde el año 2025, han mostrado una dominancia absoluta en el circuito Premier Padel, conquistando tres de los cuatro torneos Majores en su primera temporada completa, con victorias contundentes en Doha, Roma y París. Este rendimiento las posicionó en la cima del escalafón, posición que mantienen firmemente en 2026 con un impresionante saldo de seis títulos, incluyendo el reciente Major de Roma.

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Para la argentina Brea, este logro posee un valor simbólico enorme, ya que se convierte en la primera jugadora de su país en alcanzar el número uno del ranking desde que Cecilia Reiter lograra el mismo feito en 2013. En el ámbito masculino, la leyenda de Fernando Belasteguín, quien permaneció 16 años consecutivos como el mejor del mundo entre 2002 y 2017, cerró su carrera profesional en diciembre de 2024 con un récord de 230 títulos.

Trayectoria y récords de Belasteguín y Díaz

Trece de esos años de gloria los compartió con Juan Martín Díaz, con quien ganó 170 torneos juntos. También participarán los españoles Javier Barahona y Carmen Goenaga, mientras se confirma que más nombres se unirán al cartel en las próximas semanas. Más allá del espectáculo profesional, el evento tiene un profundo componente social y formativo para el desarrollo del pádel en Colombia.

El CPF Championship, el circuito nacional asociado al festival, realizará eliminatorias regionales en cuatro ciudades clave: Medellín, Cúcuta, Cartagena y Bogotá. Los ganadores de cada categoría tendrán el privilegio de clasificar al Master Nacional y disputar la final en la misma cancha del Palacio de los Deportes, junto a sus ídolos.

Crecimiento y desarrollo del pádel en Colombia

Andrés Gallardo, CEO de Colombia Padel Fest, destacó la intención de conectar a los aficionados, muchos de los cuales crecieron viendo los partidos de Bela y Juan Martín, ofreciendoles la oportunidad de competir en un escenario de élite. Esta iniciativa llega en un momento de consolidación del deporte en el país, que cuenta con 687 canchas, 233 clubes en más de 50 ciudades, y una base de jugadores estimada en 25.000 practicantes regulares, lo que refleja el crecimiento exponencial de una disciplina que a nivel mundial supera los 35 millones de seguidores.