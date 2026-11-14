Colombia Patria Milagro: Gobierno entrega bases PND 2026-2030 al Congreso

El ministro Ordóñez radicó las bases del PND 2026-2030 'Colombia Patria Milagro' ante el Congreso el 13 de noviembre. Conoce los pilares de la agenda de Abelardo de la Espriella.

El Gobierno nacional radicó oficialmente las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030, titulado Colombia, la Patria Milagro, ante el Congreso de la República. Esta presentación estratégica fue realizada por el ministro del Interior con el acompañamiento del director del Departamento Nacional de Planeación ( DNP), Julián Buitrago Arango.

El documento llegó al Capitolio Nacional después de haber recibido aprobación por unanimidad en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), un paso crucial que respalda la solidez técnica de la propuesta. El viernes 13 de noviembre de 2026, se cumplió el calendario legal fijado por la Ley 152 de 1994, entregando el insumo estratégico apenas días antes del límite estatutario del 15 de noviembre.

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Estrategia para el Cuatrienio 2026-2030

El ministro Ordóñez destacaron el alcance de la iniciativa como la carta de navegación para la actual administración bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella. El texto señala la ruta que el Gobierno va a transitar en los próximos cuatro años, estableciendo los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo. Esta articulación entre el Ejecutivo y el Parlamento busca consolidar las estructuras legislativas indispensables para fortalecer las instituciones del país.

Pilares: Reconstrucción e Innovación

El plan se fundamenta en dos ejes centrales para la acción estatal a mediano plazo. El primero es Reconstrucción, transformación y resiliencia, orientado a recuperar la capacidad de respuesta del Estado frente a crisis estructurales y rezagos en infraestructura. El segundo eje es Talento, conocimiento e innovación para el desarrollo, situando la educación y la formación del capital humano en el centro del crecimiento económico.

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Proceso Participativo y Regional

La elaboración del documento fue liderada por el DNP desde la posesión presidencial, integrando consulta territorial y participación ciudadana. Durante septiembre, octubre y noviembre de 2026, el DNP adelantó una gira de trece encuentros regionales en ciudades claves como Pereira, Quibdó, Cúcuta, Popayán, Ibagué, Leticia, Villavicencio, Tunja, San Andrés, Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali. Esta labor se complementó con un buzón digital de participación ciudadana.

Impacto Financiero y Legislación

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo marcan el punto de inflexión entre la promesa electoral y la arquitectura jurídica, financiera e institucional. El destino financiero del país pasa ahora al Legislativo para moldearlo a través del Plan de inversión, que especifica los recursos y presupuestos plurianuales. Este acto no es la presentación del proyecto de ley definitivo, sino la puesta a disposición del diagnóstico técnico para el análisis previo del Congreso de la República y la sociedad civil.