Colombia podría elevar el IVA de la medicina prepagada del 5 % al 19 %

Propuesta tributaria para subir el IVA de la medicina prepagada del 5 % al 19 % genera alarma por impacto en adultos mayores y crisis de las EPS.

El Gobierno colombiano enfrenta una intensa debate público tras la propuesta de incrementar la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) sobre la medicina prepagada, pasando de una tarifa actual del 5 % a una nueva tasa del 19 %. Esta medida fiscal busca aumentar la recaudación estatal, pero ha sido duramente criticada por expertos y ciudadanos que señalan que podría afectar gravemente a los hogares colombianos.

Impacto Económico en Hogares y Pensionados

Una pareja de adultos mayores que actualmente paga tres millones de pesos mensuales por este servicio podría enfrentar un incremento significativo en su factura. Se estima que el simple aumento del IVA elevaría ese costo en aproximadamente 400.000 pesos mensuales, asumiendo que la tarifa base del plan se mantenga estable.

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Si se consideran los ajustes anuales que suelen aplicar las aseguradoras a sus planes, el gasto mensual podría ascender progresivamente a cerca de cuatro millones de pesos. Esta cifra representa un desafío enorme para familias que ya destinan 36 millones de pesos anuales, sacrificando otros gastos esenciales para mantener su cobertura de salud.

En muchos de estos hogares, solo uno de los miembros recibe pensión y ambos deben renunciar a pequeños lujos para preservar su atención médica. La pregunta crítica es cómo estas familias financiarán este mayor gasto cuando muchas pensiones apenas aumentan conforme al índice de precios al consumidor (IPC).

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Consecuencias para las Empresas Promotoras de Salud

La crisis del sistema obligatorio de salud es visible y agudizaría aún más la situación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Pacientes reportan largos tiempos de espera por medicamentos indispensables y autorizaciones administrativas demoradas.

Los especialistas enfrentan agendas saturadas y los profesionales de la salud sufren jornadas exigentes con dificultades laborales crecientes. Un ejemplo claro es el caso de un paciente con una infección ocular que podría esperar tres o cuatro días por un medicamento urgente, un retraso que puede comprometer su visión permanentemente.

La situación crítica de entidades como la Nueva EPS sirve de advertencia sobre la fragilidad actual del sistema. Si el aumento del IVA y los reajustes de planes obligan a cancelar la cobertura adicional, estos usuarios no desaparecerán del sistema, sino que dependerán en mayor medida de las EPS.

Contradicciones del Sistema de Salud Colombiano

Existe una contradicción estructural en esta propuesta: quienes pagan medicina prepagada también deben mantener su afiliación al sistema obligatorio y efectuar las cotizaciones que la ley les corresponde. Al salirse de los planes prepagados por motivos económicos, la carga sobre el sistema público aumentará.

No se han presentado cálculos oficiales sobre cuántos usuarios abandonarían estos planes privados. Sin embargo, se estima que muchas consultas, medicamentos, hospitalizaciones y procedimientos adicionales recaerían directamente sobre el sistema de salud público, que ya enfrenta dificultades financieras.

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Especial preocupación merecen los adultos mayores que han mantenido esta cobertura durante décadas. Perder esta protección podría implicar restricciones contractuales, mayores costos futuros y dificultades para contratar nuevamente una protección equivalente a la actual.

Preguntas sobre Política Fiscal y Salud Pública

Se cuestiona por qué se plantea aumentar el IVA de la medicina prepagada mientras otras modalidades de cobertura privada podrían recibir un tratamiento tributario diferente. No queda clara la justificación técnica para distinguir entre alternativas que persiguen la misma finalidad: proteger la salud de los ciudadanos.

Aunque el Gobierno enfrenta dificultades fiscales y necesita equilibrar las finanzas públicas, trasladar nuevas cargas sin medir consecuencias es riesgoso. La salud es un derecho fundamental cuya garantía corresponde al Estado, lo que exige evaluar rigurosamente las consecuencias sanitarias, económicas y sociales.

El Congreso debe exigir cifras, proyecciones y un análisis independiente sobre el impacto de esta propuesta en pensionados, adultos mayores y EPS. Una reforma que recauda por un lado, pero multiplica los costos y el sufrimiento por el otro, podría resultar contraproducente para el sistema de salud nacional.