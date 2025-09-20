El ministro de Gobierno, Armando Benedetti, anuncia el cese de la erradicación forzada de cultivos ilícitos en Colombia, criticando su ineficacia y alto costo en vidas. La decisión sigue al aumento de hectáreas de coca sembradas y a recientes ataques violentos. El gobierno busca un nuevo enfoque con Estados Unidos, priorizando la prosperidad campesina y la cooperación regional.

El ministro de Gobierno, Armando Benedetti , ha anunciado el cese de la erradicación forzada de cultivos ilícitos en Colombia , argumentando que este método ha demostrado ser ineficaz y altamente peligroso, causando la muerte de policías y campesinos.

La decisión, confirmada desde el Gobierno Nacional, llega tras una serie de ataques contra las fuerzas de seguridad que participan en estas labores, incluyendo un reciente ataque que resultó en la muerte de 13 policías después de un ataque contra un helicóptero de Antinarcóticos en Amalfi, Antioquia. Benedetti explicó que, a pesar de los esfuerzos de erradicación forzada, las hectáreas sembradas con coca han aumentado significativamente en los últimos años. “Queda claro que en el año 2020, cuando más erradicación forzada hubo de coca (130.000 hectáreas), los años siguientes crecieron las hectáreas sembradas: 204.000 hectáreas en 2021 y 230.000 hectáreas en 2022”, detalló el ministro, subrayando la inefectividad de la estrategia. Además, el ministro señaló que la erradicación forzada no solo es ineficaz, sino que también resulta en la pérdida de vidas colombianas, tanto de policías como de campesinos. La administración Petro ha declarado que este enfoque no contribuye a la lucha contra el narcotráfico y, por lo tanto, debe ser abandonado. El anuncio se alinea con la postura del presidente Gustavo Petro, quien, durante un Consejo de Ministros el 15 de septiembre, había anunciado el fin de la erradicación forzada en Colombia. La nueva política pone énfasis en alternativas que no impliquen la violencia y que busquen soluciones más integrales al problema del narcotráfico. El Gobierno busca un enfoque que priorice la prosperidad de las familias campesinas y la reducción de la violencia. \El pronunciamiento del gobierno se produce en un contexto de creciente crítica a las políticas antidrogas tradicionales y tras la descertificación de Colombia por los resultados en la lucha contra las drogas ilícitas. El presidente Petro ha expresado la necesidad de que Estados Unidos modifique su política antidrogas, instando a un cambio de enfoque que priorice la cooperación y el diálogo con los países latinoamericanos. Petro sugirió que Estados Unidos debería aprender de la experiencia de América Latina en la lucha contra el narcotráfico, resaltando que la medición del éxito no debe basarse en el número de muertos, sino en la prosperidad de las familias campesinas. El mandatario enfatizó que no albergaba resentimiento y que estaba abierto al diálogo, invitando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a discutir la política antidrogas. La invitación se extiende a presentar resultados sobre erradicación manual de cultivos ilícitos, cifras del actual gobierno y políticas de lucha antidrogas que podrían ser aplicadas en Estados Unidos. El objetivo es establecer un diálogo constructivo y una colaboración que conduzca a soluciones más efectivas y menos violentas para el problema del narcotráfico. La propuesta sugiere un cambio radical en la forma en que se aborda la lucha contra las drogas, buscando una alternativa que priorice la vida y el bienestar social por encima de la represión y la violencia. \La propuesta del gobierno colombiano refleja una crítica a las políticas antidrogas impulsadas por Estados Unidos y otros países desarrollados, que han privilegiado la erradicación forzada y la persecución de los productores de coca. El gobierno de Petro aboga por un enfoque más humano y sostenible, que se centre en el desarrollo rural, la sustitución de cultivos ilícitos, la prevención del consumo y la cooperación internacional. El anuncio de Benedetti y la postura del presidente Petro marcan un punto de inflexión en la política antidrogas de Colombia, que busca cambiar la estrategia enfocada en la guerra contra las drogas por una estrategia más integral, donde se priorice la vida, la justicia social y la cooperación regional. El gobierno busca trabajar en conjunto con la comunidad internacional para encontrar soluciones más efectivas y sostenibles al problema del narcotráfico, que no solo protejan a los campesinos y las fuerzas del orden, sino que también promuevan el desarrollo económico y social de las regiones afectadas por los cultivos ilícitos. La administración Petro está comprometida con un enfoque más humano y eficiente que busca erradicar el problema de raíz, centrándose en la pobreza y la falta de oportunidades que impulsan la producción de coca





