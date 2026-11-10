Colombia posterga aumento del SGP a 2027 por falta de Ley de Competencias

El crecimiento del SGP a 39,5% se retrasa indefinidamente al no aprobarse la Ley de Competencias antes del fin del Congreso, generando incertidumbre en los departamentos.

La implementación del aumento porcentual de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para los departamentos y municipios de Colombia ha enfrentado un obstáculo legislativo significativo. La fecha objetivo establecida inicialmente para el 2027 ya no es aplicable debido a la imposibilidad de aprobar la Ley de Competencias durante el periodo restante del actual Congreso. Este estancamiento impide la nueva distribución de responsabilidades financieras y operativas entre la nación y las regiones en sectores críticos como salud, educación y servicios de agua potable.

Detalles de la Reforma y Cronograma Fiscal

El proyecto de reforma al SGP representa el resultado de una prolongada lucha de las entidades territoriales para recuperar los porcentajes de los ingresos corrientes de la nación. Inicialmente determinados por la Constitución de 1991, estos recursos buscaban garantizar que gobernadores y alcaldes contaran con los fondos necesarios para solventar las necesidades poblacionales y avanzar en la descentralización administrativa. El objetivo final es que el SGP crezca de forma paulatina durante un lapso de 12 años, pasando del 29 % actual de los ingresos corrientes de la nación hasta alcanzar el 39,5 %.

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No obstante, este incremento progresivo está condicionado legalmente a la expedición previa de la normativa que regule la distribución de competencias. El Acto Legislativo 3 del 27 de diciembre de 2024 establece que el periodo de transición de 12 años comienza a contarse a partir del año siguiente a la publicación de dicha ley. En consecuencia, el incremento en los recursos no podrá aplicarse antes del año 2027, una fecha que ahora se considera inalcanzable sin la aprobación legislativa correspondiente.

Posiciones del Gobierno y Oposición

La crisis legislativa se origina en la transferencia de poder ejecutivo. El gobierno anterior radicó el 15 de diciembre del año pasado el proyecto de ley de competencias para su discusión en la Comisión Primera de la Cámara. Esta iniciativa contó con la participación de los ministerios del Interior, de Hacienda, de Educación, Salud y Vivienda, además del Departamento Nacional de Planeación, la Comisión Reguladora de Agua Potable, el DANE y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Tras cumplir procesos de consulta previa con pueblos indígenas y socialización con actores sociales, el proyecto se hundió por falta de debate.

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El 29 de julio, a ocho días de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, se insistió en radicar nuevamente el texto. Sin embargo, el nuevo gobierno liderado por Abelardo de la Espriella rechazó la iniciativa, calificándola de antitécnica y carente de concertación suficiente. El entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció inmediatamente la retirada del proyecto, argumentando que era necesario construir un nuevo texto que respetara el espíritu de la Constitución y permitiera un traslado cierto y gradual de competencias.

Antes de la posesión de De la Espriella, el entonces vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anticipó la intención de realizar ajustes al proyecto. Restrepo Abondano declaró en Caracol Radio que la ley de competencias presentaba una gran oportunidad o un gran riesgo, vinculando directamente la entrega de competencias a los entes territoriales con la correspondiente entrega de ingresos.

Impacto en Municipios y Próximos Pasos

La ley de competencias tiene como propósito fundamental definir la distribución de responsabilidades y recursos entre el Gobierno nacional y las entidades beneficiarias. Se busca garantizar el acceso, la ampliación de coberturas y la continuidad en la prestación de servicios, con énfasis en la población pobre, la prevalencia ambiental en áreas protegidas, la densidad étnica y la ruralidad. Asimismo, se priorizarán los municipios de menores categorías según la clasificación orgánica, así como aquellos con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado.

La falta de avance legislativo genera incertidumbre inmediata para las administraciones departamentales y municipales que dependían de esta proyección financiera. Sin la aprobación de la ley de competencias, el mecanismo constitucional para ajustar los ingresos corrientes permanece suspendido. Esto obliga a las regiones a operar con los niveles de participación vigentes, limitando su capacidad de inversión en infraestructura y servicios sociales esenciales durante el periodo de transición que se avecina.