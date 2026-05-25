Colombia Preparándose para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo y la Base Principal del Equipo

La Selección Colombia está a punto de iniciar su recta final oficial para la Copa del Mundo 2026. Después de una semana de trabajo informal en Medellín, Néstor Lorenzo comenzará a contar con la base principal del equipo en Bogotá. Será una semana y media frenética, con la convocatoria definitiva y dos partidos amistosos. Además, el equipo viajará a Guadalajara, que será su base durante el torneo.

Selección Colombia : este lunes, primer día del camino final al Mundial 2026 , con la expectativa de la convocatoria definitiva Después de una semana de trabajo informal en Medellín, Néstor Lorenzo comenzará a contar con la base principal del equipo en Bogotá.entrá desde este lunes en Bogotá en su recta final ‘oficial’ con miras al Mundial 2026 .

Serán tres semanas y media frenéticas, con convocatoria definitiva, dos partidos amistosos y viaje a Guadalajara, que será la base del equipo durante el torneo.

La primera parte de la preparación irá hasta el 2 de junio, cuando Colombia juegue su partido de despedida de la afición colombiana contra Costa Rica, Lionel Messi encendió una alarma mundial: sufrió lesión en Estados Unidos y tiene a la expectativa a la selección de Argentina (video)Aunque Néstor Lorenzo aún no anuncia la lista definitiva para la Copa del Mundo, los filtros están más que activados y esta semana el técnico ha venido dando señales de quiénes harán parte de los 26 convocados, que podrían darse a conocer este lunes, cuando el técnico argentino dé una conferencia de prensa en la sede de la FCF en la capital colombiana





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Mundial 2026 Néstor Lorenzo Base Principal Del Equipo Convocatoria Definitiva Dos Partidos Amistosos Viagem A Guadalajara Base Del Equipo Durante El Torneo Primera Parte De La Preparación Juegue Su Partido De Despedida De La Afición C Lionel Messi Lesión En Estados Unidos Expectativa De La Selección De Argentina Aunque Néstor Lorenzo Aún No Anuncia La Lista Los Filtros Están Más Que Activados Esta Semana El Técnico Ha Vendido Señales De Q Podrían Darse A Conocer Este Lunes Cuando El Técnico Argentino Dé Una Conferencia De

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Possible Gasoline Price Increase in Colombia for June 2026: How Much Would the Increase Be?The Colombian Government is considering a potential increase in gasoline prices in June 2026, amid the dismantling of subsidies for fuels. The decision is not official and will depend on a meeting between the Ministries of Mines and Finance to determine the possible adjustment. This measure, which is still provisional, is part of a gradual reduction in subsidies for fuels and an analysis of the behavior of the Stabilization Price Fund for Fuels (FEPC). The Government aims to gradually reduce subsidies for fossil fuels and protect fiscal public finances. A joint review is underway to determine the fiscal and economic impact of a new adjustment in fuel value.

Read more »

Colombia podría adelantar Día del Padre en 2026 por eleccionesComerciantes y empresarios en Colombia están impulsando una campaña para adelantar la celebración del Día del Padre una semana debido a la coincidencia con una eventual segunda vuelta presidencial en 2026.

Read more »

Elecciones presidenciales en Colombia 2026: ¿Cómo usar la cédula digital para votar?La Registraduría confirmó que la cédula digital será válida para votar en las elecciones presidenciales de Colombia 2026.

Read more »

¡Se viene la lista! Néstor Lorenzo revelará los 26 jugadores de Colombia para el MundialEl entrenador argentino Néstor Lorenzo revelará su lista de convocados para el Mundial de 2026.

Read more »