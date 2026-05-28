Colombia presenciará una rara Luna Azul el 31 de mayo de 2026

El 31 de mayo de 2026, Colombia será testigo de una Luna Azul, un fenómeno astronómico poco común que no se repetirá hasta diciembre de 2028. La Luna llena coincidirá con el apogeo, por lo que se verá ligeramente más pequeña. El punto máximo será a las 03:45 a.m. y se podrá observar a simple vista si el clima lo permite.

Colombia será testigo de un extraño fenómeno astronómico la noche del 31 de mayo de 2026. Se trata de una Luna Azul , un evento poco frecuente que no volverá a repetirse hasta diciembre de 2028.

A pesar de su nombre, la Luna no cambiará de color, sino que conservará sus tonos habituales grises y plateados. La denominación 'Luna Azul' proviene de una antigua expresión inglesa 'once in a blue moon', que se usa para referirse a algo que ocurre muy raramente. Este fenómeno astronómico alcanzará su punto máximo en Colombia a las 03:45 de la madrugada del 31 de mayo, y será visible siempre que las condiciones climáticas lo permitan, con cielos despejados.

La Luna Azul de mayo de 2026 coincidirá con el apogeo lunar, es decir, el punto más lejano de la Tierra dentro de su órbita. Por esta razón, el satélite natural se verá ligeramente más pequeño y menos brillante que una Luna llena promedio. Los astrónomos explican que, aunque la diferencia en tamaño y luminosidad puede ser imperceptible para muchos, los aficionados a la observación astronómica y la fotografía nocturna podrán notar cambios sutiles.

Además, durante esa misma noche, en regiones del Cono Sur y sectores cercanos a la Antártida se presentará otro evento astronómico: la llamada 'ilusión lunar', un efecto óptico que hace que la Luna parezca más grande cerca del horizonte. Para apreciar mejor este fenómeno, se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, como zonas rurales o parques naturales. No será necesario utilizar telescopios ni binoculares, aunque estos equipos permitirán distinguir con mayor detalle los cráteres y mares lunares.

La Luna Azul se produce cuando hay dos Lunas llenas dentro de un mismo mes calendario, lo cual ocurre debido a que el ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 días, mientras que la mayoría de los meses tienen 30 o 31 días. Ese desfase permite que, en algunos años, se den dos plenilunios en un mismo mes.

Este evento es especialmente significativo para los amantes de la astronomía, ya que no volverá a repetirse hasta dentro de dos años y medio, por lo que se recomienda no perderse la oportunidad de observarlo





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