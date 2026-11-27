El Gobierno colombiano expuso ante la OCDE su hoja de ruta para elevar la inversión al 25% del PIB para 2030, buscando transformar la estructura productiva del país y generar empleo de calidad mediante la innovación.

Colombia expuso ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) una estrategia económica con la que busca incrementar la inversión hasta alcanzar el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030. La propuesta fue presentada durante la décima reunión de alto nivel del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE, escenario en el que el Gobierno dio a conocer algunos de los objetivos económicos que contempla para el periodo 2026-2030.

La hoja de ruta hace parte del Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra en elaboración y establece como uno de sus propósitos fortalecer la capacidad productiva del país. Para ello, plantea promover la innovación, mejorar la productividad de las empresas y consolidar vínculos entre los diferentes sectores económicos. Este marco busca estructurar un crecimiento sostenible que trascienda los indicadores macroeconómicos tradicionales.

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Transformación productiva y empleo formal

La transformación de la estructura productiva colombiana es el eje central de la estrategia presentada a la OCDE, orientada a generar mayor valor agregado en los mercados internacionales. La viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo Duarte, señaló que el desafío nacional no consiste solamente en crecer, sino en transformar las estructuras existentes para traducir ese crecimiento en empleos de calidad y bienestar para las poblaciones.

Uno de los retos identificados por el Ejecutivo es conseguir que el crecimiento económico tenga un impacto directo en el mercado laboral. En ese sentido, la propuesta también contempla generar puestos de trabajo de calidad y reducir los niveles de informalidad, un aspecto que hace parte de las prioridades económicas del Gobierno. Esta dirección responde a la necesidad de integrar a la fuerza de trabajo en la economía formal mediante políticas activas de inserción.

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Ventajas geográficas y capital humano

Daniella Restrepo Duarte hizo énfasis en las condiciones geográficas y productivas que el país puede aprovechar para ampliar sus oportunidades económicas. Entre ellas mencionó el acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, la biodiversidad, los recursos naturales y el talento emprendedor como pilares estratégicos para la competitividad regional.

Otro de los puntos expuestos ante la OCDE tiene que ver con la formación de capital humano, esencial para la adaptación a la nueva era digital. La intención es desarrollar habilidades que permitan a los trabajadores y las empresas responder a las exigencias de las nuevas economías, especialmente en un contexto de transformación tecnológica acelerada. Esto implica una reconfiguración profunda de los sistemas educativos y de capacitación técnica.

Eficiencia y cooperación regional

La estrategia también incluye mejorar la eficiencia de los servicios públicos y fortalecer la cooperación entre los países de la región, buscando sinergias que potencien el desarrollo integral. A esto se suma la búsqueda de alianzas con el sector privado para ampliar las posibilidades de desarrollo empresarial y atraer capital extranjero de manera responsable.

Ante los cambios geopolíticos, tecnológicos y comerciales, Colombia considera que adaptar sus capacidades productivas a ese escenario es imperativo. La presentación ante la OCDE marca un paso firme hacia la institucionalización de estas metas, alineando los esfuerzos gubernamentales con los estándares de desarrollo de las naciones más avanzadas del sistema global.