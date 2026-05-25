Colombia presenta lista oficial de 26 jugadores para el Mundial

El director tcnico de la Seleccin Colombia, Nstor Lorenzo, present la lista oficial de los 26 jugadores convocados para el torneo, encabezados por James y Luis Diaz, que jugarn su primer Mundial con 28 y 28 aos, respectivamente.

A pocos dias del inicio del Mundial , el director tecnico de la Seleccin Colombia , Nstor Lorenzo , presento en rueda de prensa la lista oficial de los 26 jugadores convocados para el torneo.

El goleador de Brasil 2014, James, encabeza a los cafeteros, ausentes en Catar 2022, tras una temporada en la que no consigui destacar en Minnesota United de la MLS norteamericana. El DT argentino, que present a los 26 convocados en una rueda de prensa en Bogot, sostiene que el capitn hace trabajos fsicos especiales para llegar en optimo nivel al torneo que arranca en Estados Unidos, Mxico y Canad el 11 de junio.

Luis Diaz, por su parte, jugará su primer Mundial con 28 aos y en momentos en los que es considerado uno de los mejores jugadores del mundo gracias a su destacado desempeo en Bayern Munich. Colombia enfrenta por el Grupo K a Uzbekstn en el debut programado para el 17 de junio, Repblica Democrtica del Congo y Portugal





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Mundial James Luis Diaz Nstor Lorenzo Grupo K Uzbekstn Repblica Democrtica Del Congo Portugal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Néstor Lorenzo da la lista definitiva definitiva de la selección Colombia para el mundialEl técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ofrece rueda de prensa para informar la lista definitiva de los jugadores que convocará para disputar el Mundial 2026. ¿Se esperan sorpresas?

Read more »

Oficial: ¡Colombia confirmó su lista para el Mundial 2026 y dejó varios nombres afuera!Néstor Lorenzo confirmó los 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Conozca la lista oficial y el calendario de la ‘Tricolor’ en fase ...

Read more »

La lista de Colombia para el mundial 2026: Lorenzo lo confirmóEl estratega argentino confirmóel equipo que representará al país en la próxima cita orbital.

Read more »

Néstor Lorenzo da la lista definitiva definitiva de la selección Colombia para el mundialEl técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ofrece rueda de prensa para informar la lista definitiva de los jugadores que convocará para disputar el Mundial 2026. ¿Se esperan sorpresas?

Read more »