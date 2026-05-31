Colombia: Presidentes saliente y candidatos de la alianza de centroderecha lideran las encuestas para una segunda vuelta

El presidente saliente y sus candidatos de la alianza de centroderecha lideran las encuestas para una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia. La región del Caribe es clave para definir quién llegará a la Casa de Nariño. La batalla por la sucesión del presidente saliente y la gestión económica son los temas más relevantes en las elecciones presidenciales de Colombia.

El presidente saliente y sus candidatos de la alianza de centroderecha lideran las encuestas para una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia . El país enfrenta desafíos en la transparencia y la imparcialidad de las instituciones y en la gestión económica .

La campaña presidencial ha sido marcada por cuestionamientos del mandatario y la posibilidad de una campaña en la sombra. La región del Caribe es clave para definir quién llegará a la Casa de Nariño. La batalla por la sucesión del presidente saliente y la gestión económica son los temas más relevantes en las elecciones presidenciales de Colombia





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