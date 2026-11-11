Colombia: proceso de indemnizaciones tras terremoto de agosto continúa con lentitud
A tres meses del terremoto que dejó 336 muertos, el proceso de indemnizaciones económicas avanza a ritmo lento, según Adres
A tres meses del terremoto de 6.9 grados en Colombia, la Administradora de Recursos del Sistema de Salud ( Adres) continúa trabajando en el proceso de indemnizaciones económicas para las familias de las víctimas.
De acuerdo con el balance entregado por Adres, hasta la fecha se han radicado 148 solicitudes relacionadas con la emergencia, lo que significa que el 44% de las familias de las víctimas han iniciado el procedimiento.Also readColombia destruye campamento de disidentes FARC en Tibú con bomba firmada por De la Espriella
Primeros Pasos para Acceder a la Indemnización
Los interesados deben comenzar por diligenciar el formulario de reclamación disponible en la página web de la Adres.
Además, deben presentar su documento de identidad y una declaración autenticada ante notaría en la que indiquen si existen otras personas con igual o mayor derecho para recibir la indemnización.
De igual manera, les corresponde presentar una sentencia judicial que designe representante legal o curador de los menores beneficiarios, cuando la situación lo requiera.
Finalmente, se debe entregar una certificación bancaria de la cuenta perteneciente a la persona que recibirá el dinero.
La Adres Tramita las Reclamaciones
La Adres enfatiza que el procedimiento es gratuito y que las familias no necesitan contratar gestores o intermediarios para solicitar la indemnización.
Se aseguró que el mecanismo permanece habilitado y que se realizaron modificaciones para reducir las dificultades administrativas que anteriormente podían retrasar la presentación de las reclamaciones.
La entidad disminuyó de 12 a cinco los documentos y condiciones exigidos para tramitar la compensación por fallecimiento, lo que busca que las familias puedan completar el proceso con mayor facilidad.
Los interesados pueden consultar el portal oficial de la administradora o acudir a sus instalaciones en Bogotá para recibir orientación.
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