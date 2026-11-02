Colombia propone licencia por puntos para reducir siniestros viales

La ministra Elsa Noguera impulsa la licencia por puntos en la reforma del Código Nacional de Tránsito para sancionar infracciones y proteger vidas.

El Ministerio de Transporte de Colombia ha formalizado una propuesta estratégica para implementar un sistema de licencia de conducción por puntos. Este mecanismo busca alterar radicalmente la cultura de conducción en las vías del país, estableciendo un modelo donde cada conductor mantiene un puntaje inicial que conserva si cumple estrictamente las normas de tránsito. La iniciativa forma parte del proceso de reforma al Código Nacional de Tránsito y tiene como objetivo central reducir la siniestralidad vial mediante sanciones directas a la mala conducta en la vía.

Mecanismo De Sanción Y Conductas Infractoras

La propuesta establece que cada infracción cometeria restaría puntos al saldo del conductor. Entre las conductas graves mencionadas explícitamente por la ministra Elsa Noguera se encuentran el exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol. Este sistema no solo castiga, sino que también reconoce a quienes conducen de manera responsable. Quienes mantienen un buen comportamiento en las vías y respetan las normas conservarían su saldo de puntos, incentivando así la seguridad vial a través de la prevención y la educación continua en el manejo.

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Posiciones Oficiales Y Argumentación De La Reforma

La ministra Elsa Noguera ha declarado públicamente que esta propuesta nace de escuchar a la ciudadanía y recoger sus planteamientos para mejorar la seguridad. Señaló que el objetivo es reconocer a quienes cumplen las normas y establecer consecuencias claras para quienes ponen en peligro la vida de los demás. La funcionaria enfatizó que la idea es implementar un modelo donde la pérdida de la licencia sea una consecuencia real para los conductores más infractores, marcando un cambio en la política de tránsito actual.

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Impacto En La Seguridad Vial Y Próximos Pasos

Esta medida responde a la urgencia de actuar ante las cifras alarmantes del país, donde más de 8.000 personas mueren al año en siniestros viales. La propuesta considera procesos de formación y educación para que los conductores entiendan los riesgos, pero también deja claro que quien pone en riesgo la vida en las vías debe asumir las consecuencias. Actualmente, el modelo no es una medida vigente, por lo que sus condiciones específicas deberán definirse durante la elaboración y discusión de la reforma al Código Nacional de Tránsito en el Congreso.