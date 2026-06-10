Colombia propone regular cannabis e industrializar hoja de coca para nueva lucha antidrogas

Un informe de la Universidad de los Andes sugiere abandonar el enfoque en erradicación y fumigación para centrarse en alternativas legales como la regulación del cannabis y los usos industriales de la coca, buscando reducir la violencia y la pobreza en territorios afectados por economías ilícitas.

Colombia ha librado una intensa lucha contra las drogas basada principalmente en la erradicación de cultivos, las fumigaciones, las incautaciones y la persecución de las redes de producción y tráfico.

Sin embargo, pese a los recursos invertidos y a los esfuerzos institucionales, los indicadores asociados a los cultivos de coca y a la producción potencial de cocaína muestran una realidad compleja. El país continúa siendo el principal productor mundial de cocaína y mantiene un papel relevante en la producción regional de cannabis ilícito, pese a los recursos invertidos y a las distintas estrategias implementadas durante años.

Para los investigadores, esta realidad evidencia que las estrategias centradas exclusivamente en la reducción de la oferta han demostrado ser insuficientes. Un informe de la Universidad de los Andes (Uniandes) y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CESED) propone un cambio de enfoque. La Nota Macro 71 sugiere regular el cannabis y ampliar los usos industriales de la hoja de coca. La idea es desarrollar productos derivados con aplicaciones no psicoactivas, con el objetivo de generar alternativas económicas legales.

Esto representaría un giro en la política antidrogas, rodeando una planta históricamente asociada a la cocaína pero que podría tener otros usos productivos. Los datos indican que, entre 2003 y 2023, Colombia destinó amplios recursos a su política de drogas. Excluyendo seguridad y defensa, el gasto total acumulado se concentró mayoritariamente en la reducción de la oferta, con una minoría del esfuerzo dedicado a la reducción de la demanda y a estrategias de salud pública.

El aumento de los cultivos de coca es alarmante. Las hectáreas cultivadas han crecido significativamente, superando las 48.000 hectáreas reportadas una década atrás. La producción potencial de cocaína se ubica en 2.664 toneladas. Para los autores, estos resultados evidencian que las estrategias centradas exclusivamente en la reducción de la oferta no han logrado contener el fenómeno.

Más allá de las cifras relacionadas con cultivos y producción, el informe compara el valor de la economía ilegal con las exportaciones de petróleo, dimensionando su peso en varias regiones del país. En los municipios que experimentaron el





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