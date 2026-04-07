Colombia: Proyecciones Económicas Revelan un Crecimiento Moderado y Desafíos Persistentes en 2026

Las últimas proyecciones económicas para Colombia indican un crecimiento moderado en 2026, con desafíos en inflación, inversión y finanzas públicas. El análisis de Fedesarrollo y el gobierno destaca la necesidad de políticas prudentes ante un entorno incierto.

Nuevas proyecciones económicas para Colombia indican un crecimiento moderado para 2026, con desafíos significativos en inflación, inversión y finanzas públicas . El gobierno Petro reconoce que la inflación persistirá por encima de las expectativas iniciales, alejándose de la meta establecida, lo que podría limitar el potencial de crecimiento a mediano plazo.

Fedesarrollo, en sus recientes proyecciones, advierte que, a pesar de las señales de recuperación frente a 2024, la economía colombiana enfrentará obstáculos considerables. El crecimiento del 2,6% en 2025, superior al 1,5% de 2024, fue impulsado principalmente por el comercio, la administración pública y las actividades artísticas. El consumo público y privado se consolidaron como los principales motores de la actividad económica. Sin embargo, la inversión, que alcanzó su nivel más bajo en dos décadas (16% del PIB), representa el principal cuello de botella para acelerar el crecimiento, al limitar la expansión de la capacidad productiva y la generación de valor agregado. \Para 2026, se proyecta una dinámica similar, con el consumo como principal soporte, pero afectado por tasas de interés elevadas, incertidumbre en la política económica y mayores costos laborales. El entorno macroeconómico seguirá marcado por presiones inflacionarias persistentes. Se estima que la inflación anual en febrero de 2026, influenciada significativamente por el componente de servicios, se mantendrá alta. El Banco de la República anticipa un incremento continuo de las tasas de interés, esperando cerrar el año en 11,5%, una medida necesaria para controlar la inflación, pero que a su vez impacta negativamente las decisiones de inversión y modera el ritmo de expansión económica. El frente fiscal también presenta desafíos relevantes. A pesar de la reducción del déficit del gobierno nacional central al 6,4% del PIB en 2025, esta mejora se atribuye principalmente a operaciones de manejo de deuda, y no a una corrección estructural. El déficit primario, reflejando presiones persistentes en el gasto público, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Se estima que el déficit fiscal podría alcanzar el 6,7% y podría superar los límites establecidos por la regla fiscal hacia 2030, lo que requeriría un ajuste significativo en los próximos años para estabilizar las cuentas públicas. \El contexto externo también presenta riesgos, con una desaceleración en el crecimiento de las exportaciones y un aumento en las importaciones, lo que llevaría el crecimiento a un 2,8% en 2026. A esto se suma un cambio en la composición del financiamiento, aumentando la exposición de la economía a choques internacionales y a variaciones en la percepción de riesgo de los inversionistas, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y una mayor aversión al riesgo. Los desafíos económicos para Colombia incluyen el peso del consumo, la debilidad de la inversión, las presiones inflacionarias y los riesgos fiscales y externos. El análisis de Fedesarrollo y las proyecciones gubernamentales resaltan la necesidad de políticas económicas prudentes y reformas estructurales para asegurar un crecimiento sostenible y mitigar los riesgos inherentes al panorama económico actual





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