El gerente de la megaobra Hydropitango, Alejandro Arbeláez, ha advertido de que el país puede enfrentar un apagón ideológico si no se toman medidas urgentes y acelerar las decisiones sobre el embalse antes del acontecimiento climático que amenaza a Colombia. Además, ha calificado que el país este menos preparado que años anteriores.

Gerente de Hidroituango lanzó alerta por riesgo energético : ¡El país puede enfrentar un ‘apagón ideológico’! Alejandro Arbeláez pidió acelerar decisiones sobre el embalse de Hidroituango y encender desde ya las termoeléctricas ante la llegada de un 'Súper Niño'.

Colombia podría enfrentar un ‘apagón ideológico’ debido a que, según explicó, el problema no es falta de agua en este momento, sino que ¿Hidroituango puede operar a toda su capacidad? Esto responde Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, encendiendo las plantas térmicas para permitir que los embalses recuperen niveles suficientes antes de que llegue la etapa más fuerte del fenómeno climático.

Uno de los puntos centráles de la advertencia del gerente de Hidroituango tiene que ver con la ‘El problema es que, y ya no habrá agua para embalsar’, aseguró Arbeláez. Durante su intervención, el gerente aseguró que Colombia ya ha enfrentado fenómenos de El Niño en otras épocas, pero advirtió que “El sistema energético colombiano fue construido después del apagón del 92 y 93 y durante más de 30 años funcionó de manera robusta, debido a las deudas acumuladas del Gobierno Nacional con el sector energético.

Sin embargo, si el Gobierno no gira recursos pendientes al sector energético, y finalmente advirtió sobre el impacto que tendría un uso ineficiente del agua durante los próximos meses. El país todavía tiene agua suficiente para almacenar reservas antes de la llegada del fenómeno de El Niño, pero el tiempo para hacerlo se está agotando.

Hidroituango requiere Elevate urgentemente el nivel de su embalse, que hoy opera al 53 % de su capacidad útil, para acumular reservas hídricas antes de que comience la temporada crítica de sequía. El fenómeno de El Niño severo que llegará al país en menos de dos meses amenaza con provocar un racionamiento energético si no se adoptan medidas urgentes.

Alejandro Arbeláez Arango, gerente de la megaobra, advirtió que el territorio nacional está menos preparado que en años anteriores debido a la estigmatización de las hidroeléctricas y a la falta de decisiones concretas para mitigar el impacto climático. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) condicionó el llenado total a la remoción previa de vegetación en las orillas, un proceso que tardará meses y que impediría almacenar el agua a tiempo.

Algunas decisiones energéticas del país han estado marcadas más por discusiones ideológicas que por criterios técnicos, afectando la preparación frente al fenómeno de El Niño. Los embalses colombianos necesitan recuperar sus niveles óptimos de almacenamiento de forma inmediata para afrontar con solvencia los meses críticos de junio, julio y agosto





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