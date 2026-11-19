El secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth ratificó la cooperación con Colombia en el Escudo de las Américas, aunque las operaciones conjuntas requieren autorización del Congreso colombiano.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó a Bogotá para ratificar formalmente los acuerdos de cooperación en seguridad con Colombia y reafirmar la participación activa del país en la estrategia Escudo de las Américas. Esta iniciativa, impulsada por la administración de Donald Trump, tiene como objetivo principal combatir el narcotráfico y el crimen transnacional organizado en la región.

Tras la visita de Hegseth, se confirmó que la alianza entre ambos gobiernos se consolidará mediante el fortalecimiento de la inteligencia y las capacidades de defensa. Sin embargo, persiste la barrera legal para ejecutar operaciones militares conjuntas en suelo colombiano, ya que este tipo de acciones requiere autorización expresa del Congreso de la República.

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Reunión con autoridades colombianas

Durante su estancia en la capital colombiana, el secretario de Guerra mantuvo reuniones bilaterales clave con las máximas autoridades de defensa y relaciones exteriores del país. Se entrevistó con el ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Mora, con el canciller Omar Bula y con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez.

Estos encuentros tuvieron como eje central la discusión sobre los avances en seguridad durante los tres meses de gobierno actual y la estrategia nacional de defensa. Las partes abordaron detalles técnicos para mejorar la ubicación, verificación y inteligencia sobre las estructuras criminales en el territorio colombiano.

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Soberanía y posición de Colombia

El canciller Omar Bula enfatizó que las negociaciones con Estados Unidos se basan en una posición soberana y en un beneficio mutuo. Declaró que es Colombia quien decide lo que ocurre en su territorio, aunque reconoce la importancia de la cooperación internacional para enfrentar amenazas globales.

Bula aclaró que algunos aspectos del acuerdo de seguridad deben ser aprobados por el Congreso colombiano. Exigió que este proceso sea ágil, señalando que no se puede perder tiempo frente al crimen organizado. Destacó que Colombia está lista para trabajar cada día más con la ayuda de sus socios en términos de capacidades de defensa.

Naturaleza del Escudo de las Américas

El Escudo de las Américas funciona como una coalición de 19 países comprometidos a fortalecer la cooperación militar multinacional. Sus miembros acuerdan el intercambio de información y la coordinación de esfuerzos para incrementar la capacidad de respuesta ante el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

La Casa Blanca ha buscado concretar acuerdos para realizar operaciones militares conjuntas con fuerzas norteamericanas en territorios de los países participantes. Este modelo ha incluido acciones contra estructuras del narcotráfico en Ecuador y, según se reporta, se extenderá a Venezuela mediante un acuerdo con Delcy Rodríguez.

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Desinformación sobre operaciones conjuntas

El presidente De la Espriella desmintió en sus redes sociales informaciones publicadas por The New York Times que sugerían un rechazo colombiano a propuestas de la Casa Blanca para operar conjuntamente. El mandatario señaló que la información era falsa y que Colombia no ha rechazado ninguna propuesta del gobierno de Donald Trump.

De la Espriella aclaró que la cooperación se enfoca en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas y de inteligencia de la Fuerza Pública, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras. Aseguró que cualquier decisión se tomará respetando la Constitución y la soberanía nacional, destacando la experiencia de las Fuerzas Militares colombianas.