Colombia reactiva fracking 2027 autosuficiencia energía Petro Espriella

El Gobierno de Abelardo De la Espriella impulsa el fracking para 2027, buscando autosuficiencia energética y nuevas exploraciones tras el fin de la prohibición de Petro. ANH acelera licencias.

El Gobierno nacional bajo la dirección de Abelardo De la Espriella ha iniciado una transformación estratégica en la política energética de Colombia, desplazando la postura restrictiva implementada durante la administración de Gustavo Petro. Tras un período de cuatro años, específicamente entre 2022 y 2026, en el que se prohibió tajantemente la actividad de fracturamiento hidráulico o fracking, las instituciones estatales están preparando el terreno para retornar a esta práctica. El objetivo central es lograr la autosuficiencia energética del país mediante la exploración y explotación de hidrocarburos, marcando un cambio radical en el enfoque de la gestión de recursos naturales.

La ANH acelera permisos para 2027

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha confirmado que Colombia cuenta con la infraestructura técnica y legal necesaria para reactivar el fracking en un horizonte temporal corto. En el ámbito institucional, la expectativa es que la recuperación de esta actividad ocurra en el año 2027, evitando la necesidad de realizar pruebas piloto extensas si se demuestran condiciones favorables. Este anuncio surge en el contexto de la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía celebrada en Cartagena, donde directivos del sector y funcionarios gubernamentales coincidieron en la urgencia de explotar el potencial subterráneo disponible.

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Objetivos claros del Gobierno Espriella

Yeny Cortés, quien desempeña el cargo de vicepresidenta de Operaciones, Regalías y Participaciones en la ANH, detalló que la administración actual tiene dos prioridades operativas inmediatas para avanzar en esta materia. La primera consiste en resolver todos los procesos de licenciamiento ambiental que permanecían pendientes durante la etapa anterior. La segunda meta es conseguir la perforación de los pozos necesarios para obtener datos precisos sobre el comportamiento de los recursos en el subsuelo, con la expectativa de lograr estos avances en los próximos dos años.

Expansión de recursos contingentes

Ernesto Forero, presidente de la ANH, aclaró que Colombia no enfrenta una crisis de escasez de petróleo o gas, sino que posee recursos contingentes con alto potencial comercial que requieren etapas previas de desarrollo. La nueva política gubernamental se centra en aumentar la producción de hidrocarburos, alineándose con las propuestas de gremios como Campetrol, ACP, Aciem y Acggp. Forero señaló que se espera materializar la oferta de nuevas áreas para exploración petrolera a inicios de 2027, definiendo la mejor alternativa económica para este primer trimestre del año próximo.

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La estrategia 4x4 del sector privado

Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Hidrocarburos (Campetrol), afirmó que el país tiene el potencial técnico para recuperar su independencia energética si se reactiva la exploración. Los gremios han propuesto una estrategia conocida como 4x4, una hoja de ruta que incluye cuatro frentes de acción simultáneos. El primer pilar implica aumentar la extracción de campos existentes, donde Colombia tiene un factor de recobro del 15 por ciento, y cada punto adicional podría sumar cerca de 800 millones de barriles.

Prioridades en gas y yacimientos

La estrategia también prioriza el desarrollo del gas, ya que el país cuenta con 10,5 terapies cúbicos de gas descubierto que no se producen, una cifra que representa seis veces sus reservas probadas. La mayoría de estos volúmenes se encuentran en el mar, por lo que se propone que estos proyectos sean declarados Proyectos de Interés Nacionales Estratégicos para agilizar trámites. Adicionalmente, el tercer objetivo es llevar a etapa comercial los proyectos de yacimientos no convencionales ubicados en las regiones del Magdalena Medio y Cesar-Ranchería.

Hacia la autosuficiencia nacional

La convergencia de las políticas estatales y las demandas del sector privado busca convertir el potencial subterráneo colombiano en producción real para el beneficio económico nacional. Las decisiones tomadas durante el segundo semestre de 2024 y lo que resta del año establecerán las bases contractuales y legales para que el año 2027 marque el renacer definitivo de la industria petrolera y gasífera en el país, cerrando ciclos de incertidumbre energética.