El Gobierno colombiano reitera su adhesión al principio de Una Sola China para calmar las tensiones diplomáticas generadas por la visita de legisladores a Taiwán.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reafirmó este miércoles su compromiso inquebrantable con el principio de Una Sola China. Esta declaración oficial busca estabilizar las relaciones bilaterales tras una crisis diplomática provocada por la visita de nueve congresistas colombianos a la isla de Taiwán. La postura del Estado colombiano busca preservar la cooperación estratégica con Pekín, el principal socio comercial del país.

Reunión ejecutiva entre el Canciller y el Embajador Chino

El canciller Omar Bula sostuvo un desayuno de trabajo con el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang. Durante este encuentro bilateral, Bula reiteró, en representación del presidente Abelardo De La Espriella, la coherente adhesión del Estado colombiano al principio de Una Sola China. Según detalló el diplomático chino en sus redes sociales, la canciller colombiana también manifestaron la disposición de su país para seguir reforzando la relación y la cooperación entre ambas naciones. La Embajada de China confirmó este encuentro y subrayó que la postura del Gobierno frente a este principio fundamental nunca ha cambiado ni cambiará en el futuro.

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Origen de la tensión diplomática con Taiwán

Este episodio tensa las relaciones se produce apenas dos días después de que la representación diplomática china expresara su firme rechazo a la visita realizada por nueve integrantes de la Comisión Segunda del Senado colombiano. Los legisladores viajaron a la isla, que funciona de manera autónoma pero cuya soberanía reclama China, el pasado lunes. La agenda de estos parlamentarios estaba orientada a explorar oportunidades de cooperación en los ámbitos comercial, tecnológico, académico y económico. Pekín exigió al Gobierno y al Congreso colombiano adoptar medidas concretas para corregir el error y eliminar el impacto negativo sobre los vínculos bilaterales. Además, las autoridades chinas cuestionaron que algunos congresistas se refirieran como embajador al representante de la Oficina Comercial de Taipéi en Bogotá.

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Defensa de la soberanía y el criterio colombiano

Por su parte, la Oficina Comercial de Taipéi en Bogotá rechazó categoricamente las afirmaciones de la delegación china. En un comunicado divulgado este miércoles, la representación taiwanesa sostuvo que Colombia es un Estado soberano, independiente y democrático. Taipei argumentó que Colombia tiene el derecho pleno a definir autónomamente su política exterior y a promover sus intercambios internacionales con cualquier entidad que considere pertinente. La oficina insistió en que la embajada china no presentó pruebas concretas para respaldar sus señalamientos. Consideraron que dichas acusaciones afectan la reputación de Taiwán y la dignidad e independencia de criterio de los congresistas colombianos involucrados en el viaje.

Impacto comercial y proyecciones futuras

El contexto económico de esta disputa geopolítica es significativo para la economía colombiana. Entre enero y septiembre de 2026, China concentró el 28,8 por ciento de las importaciones colombianas. El volumen de compras llegó a aproximadamente 16.830 millones de dólares, posicionando a Pekín por delante de Estados Unidos, que representó el 22,6 por ciento. Estos datos, proporcionados por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), ilustran la dependencia comercial que hace prioritaria la estabilidad diplomática. El canciller Bula también manifestó su disposición a mantener una comunicación fluida con Pekín para contribuir al desarrollo estable de las relaciones bilaterales. El Gobierno nacional ha enfatizado que su política exterior busca equilibrar las alianzas estratégicas sin comprometer sus principios de respeto mutuo y soberanía.