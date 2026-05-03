Colombia reafirma su dominio en el BMX continental con triunfos en Panamericano y Copa Latinoamericana

Los deportistas colombianos demostraron su superioridad en el BMX durante el Panamericano y la Copa Latinoamericana celebrados en Bogotá, con destacadas actuaciones de Diego Arboleda, Valentina Muñoz y otros atletas que consolidan al país como una potencia en este deporte. Los triunfos en diversas categorías, desde élite hasta júnior, reflejan el sólido trabajo de formación y la superación personal de los ciclistas.

En el emocionante mundo del bicicrós, Colombia ha reafirmado una vez más su dominio y su prometedor futuro en el ámbito continental. Durante una reciente conversación con Mariana Pajón, la legendaria campeona mundial en 18 ocasiones y triple medallista olímpica, se hizo evidente su entusiasmo al observar el sólido relevo generacional que está emergiendo en el país.

Pajón destacó que al menos diez deportistas femeninas están preparadas para alcanzar grandes logros en esta disciplina del ciclismo. Y así lo demostraron los atletas colombianos tanto en el Panamericano como en la cuarta ronda de la Copa Latinoamericana, celebrados en la pista Sx Carlos Ramírez de Bogotá el pasado fin de semana. Los anfitriones dominaron sin piedad las categorías élites, sub-23 y júnior, consolidando su posición como una potencia indiscutible en el BMX continental.

En la categoría élite masculina, Diego Arboleda se coronó campeón por quinta vez, demostrando una vez más su supremacía en este deporte. El piloto antioqueño, miembro del equipo GW, que ya había triunfado en el centroamericano y latinoamericano celebrado en Guatemala en marzo, confirmó su favoritismo con una victoria ajustada en una carrera llena de emociones. Arboleda cruzó la meta por delante de sus compatriotas Carlos Ramírez y Mateo Carmona, del equipo 10de10 Fraternidad Medellín.

El deportista, que tiene como meta competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, compartió su satisfacción tras la victoria: 'Estoy muy contento, siempre salgo con el objetivo de dar lo mejor de mí en la pista. Fue un poco difícil por el clima, llovió bastante, pero gloria a Dios se dieron las cosas. Se nota que los colombianos estamos haciendo el trabajo bien'.

Arboleda, quien en 2018 sufrió una grave caída durante un entrenamiento que le provocó una fractura de cadera y fémur, ha demostrado una notable recuperación y una determinación inquebrantable. Los médicos le habían dicho que posiblemente no volvería a competir, pero él ha silenciado a sus detractores con sus impresionantes resultados. En la categoría élite femenina, Valentina Muñoz también brilló con luz propia.

La antioqueña es un símbolo de superación, ya que en 2019 sufrió una luxación en el hombro y una fractura en el hueso C2, la segunda vértebra cervical de la columna, tras una caída un mes antes del Mundial de Bélgica. Esta lesión podría haberla dejado en una silla de ruedas, como ella misma confesó en una entrevista meses atrás, pero gracias a su incansable esfuerzo y a una excelente recuperación, ha vuelto más fuerte que nunca.

En el Panamericano, Muñoz superó a sus compatriotas Gabriela Bolle y Sharid Fayad, consolidándose como una de las grandes promesas del BMX colombiano.

'Siento un orgullo grande poder correr en cada y ganar. Estoy agradecida con todos los que me apoyan, con mi entrenador Jorge Wilson Jaramillo, los que están ahí y creen en este proceso. Nunca he parado de soñar. Han pasado cosas buenas y no tan buenas y sigo acá gracias a Dios', declaró la deportista.

En la categoría sub-23 masculina, el antioqueño Juan José Velásquez continuó demostrando su velocidad y técnica, triunfando por delante de sus compañeros de selección Santiago Santa y Andrés Ariza. En la misma categoría femenina, Nicole Foronda superó a Mariana Agudelo y Natalia Medieta. En la categoría júnior, Valentina Jiménez, campeona mundial el año pasado en Dinamarca, se impuso a Guadalupe Palacios y Kmila Buitrago.

En la misma categoría masculina, el podio fue también local, con Sergio Garzón en el primer lugar, seguido por Mathias Serna y Samuel Orjuela. Fabián Hernández, seleccionador nacional, destacó que el dominio en las categorías championship del BMX ratifica el excelente trabajo que se está realizando en Colombia para mantenerse como una potencia continental en este deporte.

'La sinergia en equipo ayuda a que seamos cada día más fuertes, y en la medida en la que crezcamos en la parte individual creceremos como equipo. Llevarlos a todos en ese ambiente ameno permite desarrollar el potencial que tienen'.

Tras el exitoso certamen en Bogotá, donde se celebró la Copa Latinoamericana, los deportistas colombianos se preparan para competir en cuatro Copas del Mundo, las dos primeras en Sarrians (Francia), los días 6 y 7 de junio; y las siguientes en Papendal (Países Bajos), los días 13 y 14 de ese mismo mes. También participarán en el Mundial en Brisbane (Australia), del 16 al 25 de julio; en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, a partir del 24 de julio; en los Juegos Suramericanos en Santa Fe (Argentina), en septiembre; y en las Copas del Mundo en China (octubre) y Sarasota (Estados Unidos, en noviembre), donde comenzará la clasificación para los Juegos Olímpicos de 2028





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