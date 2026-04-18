Colombia Realiza Cambios Clave Ante Argentina en la Liga de Naciones Femenina con la Mira en el Mundial

La Selección Colombia Femenina presenta tres novedades en su once titular para el decisivo partido contra Argentina en la Liga de Naciones Femenina. El encuentro es crucial para la clasificación al Mundial de Brasil 2027, donde Colombia busca asegurar uno de los cupos directos.

La Selección Colombia Femenina se prepara para un enfrentamiento crucial contra Argentina en la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina. Este encuentro no solo definirá el liderato del grupo, sino que también representa un paso fundamental hacia la clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, otorgando dos cupos directos y dos plazas para el repechaje.

El estratega Ángelo Marsiglia ha introducido tres modificaciones significativas en la alineación titular, apostando por la inclusión de Carolina Arias, Gabriela Rodríguez y Wendy Bonilla.

Colombia llega a este duelo compartiendo la cima de la tabla de posiciones con su similar de Argentina, ambas escuadras sumando 13 puntos, lo que augura un partido de gran intensidad y paridad. La formación inicial propuesta por el cuerpo técnico cafetero para enfrentar a las gauchas será: Katherine Tapia en la portería; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas en la defensa; Marcela Restrepo, Gabriela Rodríguez y Leicy Santos conformarán el mediocampo; mientras que Wendy Bonilla, Linda Caicedo y Maithé López integrarán el tridente ofensivo.

Es importante recordar que las dirigidas por Ángelo Marsiglia ya han asegurado su cupo en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que eleva la clasificación directa a la cita mundialista de 2026 como el principal objetivo del equipo.

El partido promete ser un espectáculo de alto vuelo futbolístico, dado que tanto Argentina como Colombia se presentan como las únicas selecciones invictas en el torneo, un testimonio de su solidez y consistencia a lo largo de la competencia. La Liga de Naciones Femenina se ha convertido en un escenario de altísimo nivel, y la lucha por esos codiciados cupos mundialistas está más reñida que nunca.

En el apartado goleador, Leicy Santos de Colombia se erige como la máxima artillera del certamen con cuatro anotaciones, superando a la argentina Florencia Bonsegundo, quien acumula tres tantos.

Otras jugadoras que han dejado su huella en el marcador incluyen a Daniela Montoya por parte de Colombia, y por Argentina a Maricel Pereyra, Kishi Núñez, Aldana Cometti y Paulina Gramaglia, todas ellas con dos goles.

La racha reciente de Colombia es positiva, tras imponerse en casa a Venezuela por 2-1 y a Chile por 2-0. Por su parte, Argentina también ha demostrado su fortaleza como visitante, obteniendo dos victorias: 0-1 frente a Chile y 1-2 contra Venezuela. Estos resultados previos subrayan el nivel competitivo de ambos equipos y la expectación que genera su próximo enfrentamiento





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