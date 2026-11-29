Tras tres años, Colombia recaudó $8,17 billones con impuestos saludables. Se evalúa la reducción del consumo de bebidas azucaradas, la reformulación de productos y el impacto en hogares de bajos ingresos.

Colombia ha logrado recaudar $8,17 billones durante los últimos tres años gracias a la implementación de impuestos saludables, una medida fiscal diseñada para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y generar recursos para la nación. Las cifras oficiales, proporcionadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( Dian), confirman la efectividad de este mecanismo en términos de ingresos públicos, pero los expertos señalan que este dato financiero es solo una parte del balance necesario. El verdadero éxito de la política depende de evaluar si estos recursos han logrado transformar comportamientos de compra y mejorar la salud pública de manera sostenible.

Efectividad Fiscal y Análisis De La Universidad De San Buenaventura

El principal interrogante tras tres años de vigencias es si Colombia está logrando modificar las decisiones de compra de sus ciudadanos de forma permanente. Un análisis realizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, indica que el impacto en el bolsillo de los hogares y los beneficios efectivos para la salud son aspectos que deben estudiarse con mayor profundidad. El balance no debe limitarse a los recursos que recibe el Estado, sino que debe incluir una evaluación exhaustiva de cómo esta política afecta la economía familiar y los indicadores sanitarios a largo plazo.

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Reducción Del Consumo Reportada Por La Anif

Los datos presentados por la Asociación Nacional de Investigaciones Financieras (ANIF) ofrecen evidencia clara sobre cambios en los patrones de consumo. La proporción de personas entre 29 y 44 años que declaró consumir bebidas gravadas diariamente disminuyó del 24,9 por ciento en 2022 al 19,2 por ciento en 2024. Esta tendencia a la baja también se observa en otros grupos demográficos, lo que sugiere que la carga tributaria ha influido en la elección de productos. Sin embargo, las cifras no permiten establecer que los impuestos sean la única causa de esta reducción, ya que otros factores económicos y sociales pueden estar interviniendo en la decisión de compra.

Reformulación De Productos Y Hallazgos Científicos

Una investigación publicada en la revista BMC Medicine en 2025 encontró cambios significativos en la composición de algunas bebidas tras la implementación de la normativa. En estos productos, la cantidad mediana de azúcar pasó de 8,9 gramos a 4,8 gramos por cada 100 mililitros, evidenciando una respuesta inmediata de la industria a la regulación. Estos hallazgos coinciden con el trámite de los proyectos de ley 201, 223 y 224 de 2026, que se encuentran en la Cámara de Representantes, y establecen que en 2026 las bebidas con nueve gramos o más de azúcares añadidos por cada 100 mililitros podrían enfrentar medidas adicionales o cambios en su tratamiento fiscal.

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Impacto Económico Y Debate Sobre La Destinatacion

La carga económica de esta política es un punto de discusión central, especialmente para los hogares con menores ingresos, que pueden tener menos posibilidades de modificar sus compras habituales o acceder a alternativas más saludables. Existe el temor de que una política concebida para proteger la salud termine castigando económicamente a quienes tienen menos recursos. Por esta razón, se ha propuesto que la destinación exclusiva para programas de salud pueda mitigar estos efectos negativos. La eventual eliminación de los impuestos podría reducir el precio de algunos productos, pero el país perdería una fuente de ingresos significativa del Presupuesto General de la Nación.

Proyecciones Y Necesidad De Evaluación Integral

El balance definitivo todavía requiere información sobre ventas, sustitución de productos, efectos en las tiendas de barrio y resultados sanitarios de largo plazo. La discusión actual no se limita a mantener o eliminar un mecanismo que ha generado $8,17 billones, sino a establecer qué resultados concretos ha conseguido y cuáles son sus efectos económicos y sociales. Solo con datos robustos y veraces podrá determinarse si la política ha cumplido su objetivo dual de recaudación y protección de la salud pública sin generar exclusiones económicas indeseadas.