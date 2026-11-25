El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó oficialmente las declaraciones de parlamentarios del Reino Unido, señalando una violación a la soberanía nacional sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia comunicó este miércoles 25 de noviembre su firme inconformidad ante las declaraciones emitidas por más de 70 integrantes del Parlamento del Reino Unido respecto a la implementación del Acuerdo de Paz.

Desconocimiento de la soberanía nacional

La cartera diplomática, en representación del Ejecutivo nacional, sostuvo que estas manifestaciones provenientes del poder legislativo de otro Estado desconocen los principios fundamentales de respeto a la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos.

Also read Diez años del acuerdo de paz en Colombia: fin de la guerra pero implementación incompleta

El comunicado oficial, emitido desde Bogotá, calificó estas normas como pilares esenciales del derecho internacional y de las relaciones entre naciones amigas, estableciendo un precedente claro sobre los límites de la intervención extranjera.

Marco constitucional y coordinación internacional

Frente al alcance de las políticas aplicadas en esta materia, la Cancillería puntualizó que, desde el comienzo de la actual administración, cada determinación relacionada con el desarrollo del Acuerdo de Paz se ha tomado en consonancia con las resoluciones y el marco legal vigente.

Advertisement

Según detalló el ministerio, dichas actuaciones se han desplegado en territorio colombiano dentro de los límites estrictos de la Constitución Política, la ley y las obligaciones jurídicas que el país mantiene vigentes con la comunidad internacional.

Reafirmación de los procesos internos

El pronunciamiento oficial señaló que Colombia valora el interés de la comunidad internacional en la consolidación de la paz, al tiempo que reafirmó que los procesos internos son responsabilidad exclusiva del Estado colombiano.

Se subrayó que cualquier evaluación externa debe respetar el derecho de la nación a definir sus propios mecanismos de ejecución y los plazos para lograr los objetivos de estabilidad y reconciliación pactados.