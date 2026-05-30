Colombia rechaza narrativa de Ecuador sobre eliminación de aranceles y denuncia injerencia electoral

La Cancillería colombiana afirma que la decisión de Ecuador de eliminar aranceles obedece a una resolución de la CAN, no a buena voluntad política, y acusa a Noboa de intervenir en el proceso electoral colombiano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado este sábado para aclarar el verdadero origen de la decisión del gobierno ecuatoriano de eliminar los aranceles que pesaban sobre productos colombianos desde el 1 de junio de 2026.

Según la Cancillería colombiana, esta medida no fue un gesto de buena voluntad del presidente Daniel Noboa, como se ha querido presentar, sino el cumplimiento de una resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN). El pronunciamiento busca desmentir la versión difundida en un video publicado en el canal de YouTube del candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, donde Noboa anunciaba el levantamiento total de los aranceles y expresaba su respaldo al aspirante.

La cartera diplomática rechazó categóricamente la narrativa de que se tratara de una concesión política, subrayando que las decisiones comerciales deben fundamentarse en compromisos internacionales y no en coyunturas electorales. El comunicado de la Cancillería enfatiza que atribuir esta medida a dinámicas electorales desdibuja su base jurídica e institucional y puede generar incertidumbre en los sectores productivos.

La resolución de la CAN, que ordena la eliminación de los aranceles, es un mandato vinculante que Ecuador debía acatar, independientemente de quien estuviera en el poder. Colombia advirtió que la utilización de medidas con impactos económicos y sociales significativos en medio de campañas electorales afecta la confianza entre los agentes económicos y pervierte el carácter técnico que debe orientar estas decisiones.

Asimismo, la Cancillería acusó a Daniel Noboa de intervenir en el proceso electoral colombiano, al manifestar su apoyo a De la Espriella, lo que calificó como una flagrante violación del principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados. Esta intromisión es vista como una amenaza a la soberanía nacional y al sistema democrático colombiano.

La controversia se desató luego de que el viernes por la noche se difundiera un video en el que Noboa y De la Espriella aparecen juntos, anunciando que a partir del 1 de junio de 2026 se eliminarían todos los aranceles que Ecuador aplicaba a productos colombianos. En el mismo video, Noboa expresó su respaldo al candidato y su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales si este resultara electo.

Ante esto, Colombia reiteró que los asuntos comerciales y de integración deben mantenerse al margen de consideraciones político-electorales, gestionándose con estricto respeto por la soberanía y el cumplimiento de los compromisos internacionales. La Cancillería concluyó que la Comunidad Andina es el foro adecuado para resolver este tipo de controversias y que cualquier decisión unilateral que busque fines electorales solo genera desconfianza y afecta el desarrollo de las relaciones entre los dos países





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