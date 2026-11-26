Gobierno De la Espriella detiene ingreso a BRICS y Banco de Desarrollo. Conoce los riesgos de perder financiación y las lecciones de otros países.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella definió el rumbo de la política exterior colombiana este miércoles, 25 de noviembre, al anunciar oficialmente que el país no continuará las gestiones para ingresar a los BRICS ni al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB). Esta decisión estratégica pone fin al proceso de adhesión iniciado por el exmandatario Gustavo Petro en mayo de 2025, momento en el cual solicitó formalmente su entrada al organismo financiero durante la cumbre celebrada en Shanghái. Aunque la junta directiva del banco ya había aprobado la admisión de Colombia en junio de ese año, faltaban por completar los trámites internos esenciales, los cuales incluían la aprobación por parte del Congreso de la República y la suscripción de las acciones correspondientes.

Ruptura con el legado de Gustavo Petro

La reversión del proceso representa un cambio de orientación diplomática significativo bajo la administración de Abelardo de la Espriella, separándose de la línea trazada anteriormente. La decisión tiene una particularidad estructural importante: el país no solo se aparta de la posibilidad de integrarse al grupo político de los BRICS, sino que también cierra la puerta a su instrumento financiero principal. Al detener las gestiones, Colombia renuncia a una alternativa multilateral que habría diversificado sus fuentes de financiamiento más allá de los bancos tradicionales del Occidente. Este paso atrás confirma que el nuevo gobierno prioriza otras alianzas estratégicas en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas crecientes.

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El modelo de Argentina ante la invitación plena

La experiencia reciente de otros gobiernos ilustra que acercarse a este bloque no implica necesariamente asumir una misma posición política o económica en todos los frentes. El caso más evidente es el de Argentina, que rechazó explícitamente la invitación para convertirse en miembro pleno. Durante la cumbre de Johannesburgo de 2023, el país sudamericano fue invitado a formalizar su membresía, pero el presidente Javier Milei comunicó en diciembre de ese año que no aceptaría la oferta. Esta negativa estuvo directamente asociada con un giro en su política exterior y la intención de estrechar vínculos con Estados Unidos y otros aliados occidentales. La decisión argentina se produjo antes de que la incorporación se hiciera efectiva en enero de 2024.

Arabia Saudita y cautela diplomática

Por su parte, Arabia Saudita ha mantenido una postura más ambigua y estratégica. Este país también recibió una invitación en 2023, pero no ha formalizado su ingreso como miembro pleno del bloque. El reino ha participado activamente en actividades y conversaciones del grupo, mientras conserva un margen crítico para equilibrar sus relaciones con China, Rusia y Estados Unidos. Según el Carnegie Endowment for International Peace, esta cautela refleja los costos diplomáticos que puede implicar una adhesión plena, especialmente debido a las tensiones existentes entre algunos integrantes y los vínculos de seguridad que Arabia Saudita mantiene con Washington. Esta situación permite al reino aprovechar sin comprometer su alineación estratégica.

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La vía intermedia del Nuevo Banco De Desarrollo

El caso de Argelia resulta particularmente útil para entender las opciones que Colombia ha decidido no explorar. El país africano buscó ingresar a los BRICS, pero su candidatura no prosperó en la esfera política. Sin embargo, Argelia sí avanzó exitosamente en su vinculación al Nuevo Banco de Desarrollo. Esto significa que logró mantener una relación operativa con el brazo financiero de la organización sin convertirse en integrante del grupo político. La diferencia es fundamental porque los BRICS son un foro de cooperación entre países con intereses diversos, mientras que el NDB es una entidad multilateral dedicada a financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible.

Acceso financiero sin membresía política

Esta distinción es relevante porque el banco ha incorporado a varios países que no pertenecen al bloque político, como Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Estos antecedentes demuestran que no existe una única fórmula de acercamiento. Un país puede rechazar la membresía política, mantener una relación de cooperación bilateral o buscar financiación específica a través del banco sin asumir los compromisos geopolíticos del grupo. Colombia, en cambio, ha optado por no continuar ninguna de estas dos rutas, cerrando tanto la vía política como la financiera asociada directamente a la membresía del BRICS.

Impacto económico y riesgos de financiación

El principal atractivo del Nuevo Banco de Desarrollo radica en ampliar las fuentes de financiación para proyectos de infraestructura, energía, transporte, agua y saneamiento. Para Colombia, esta alternativa habría permitido sumar otro prestamista multilateral a las instituciones que ya utiliza, como el Banco Mundial, el BID y la CAF. Adicionalmente, existe una dimensión comercial y diplomática, donde el acercamiento a economías como China, India y Brasil podría facilitar espacios de cooperación, promover inversiones y abrir oportunidades para sectores exportadores. El bloque también impulsa una mayor participación de las economías emergentes en las instituciones financieras internacionales.

Costos de adhesión y soberanía monetaria

No obstante, esos beneficios no son automáticos y conllevan obligaciones financieras significativas. La adhesión al NDB exigía que Colombia suscribiera acciones por un monto total de US$512,5 millones. De esta cifra total, alrededor de US$102,5 millones correspondían a capital pagado, mientras que el resto se destinaba a capital exigible. Además, el uso de monedas nacionales en algunas operaciones busca reducir la dependencia del dólar. Al detener este proceso, el Gobierno de Abelardo de la Espriella asume los riesgos de perder acceso a esta liquidez externa específica y el respaldo financiero inmediato que habría generado la suscripción de estas acciones en el contexto de las necesidades de desarrollo del país.