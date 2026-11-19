El Gobierno de EE.UU. entrega el Hércules C-130 a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El avión FAC 1019 restaura la capacidad de transporte aéreo tras el accidente de marzo en Putumayo.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, oficializó este miércoles 18 de noviembre la entrega de un avión Hércules C-130 a Colombia durante una ceremonia realizada en el Comando Aéreo de Transporte Militar ( Catam), en Bogotá. La aeronave, donada por el Gobierno estadounidense, se incorpora oficialmente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana bajo la matrícula FAC 1019. Este acto simboliza el fortalecimiento de la cooperación militar entre ambos países, un momento clave en la agenda de seguridad regional.

Capacidad operativa y misiones del Hércules C-130

El FAC 1019 está diseñado para transportar tropas, armamento, equipos y suministros militares de manera eficiente. Además, su rol incluye apoyar evacuaciones, misiones humanitarias y la atención de emergencias en diversas zonas del territorio nacional. La tecnología de esta aeronave permite movilizar cargas de gran volumen y aterrizar en pistas con condiciones limitadas, facilitando el acceso a regiones de difícil alcance por vía terrestre.

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Las fichas técnicas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) detallan que el modelo puede transportar hasta 90 soldados, 64 paracaidistas o 72 camillas para evacuaciones médicas. Existe la capacidad de realizar lanzamientos de carga y paracaidistas durante el vuelo, gracias a una compuerta trasera que funciona como rampa. También existen modelos adaptados para combatir incendios forestales y atender emergencias ambientales.

Restauración de la fuerza aérea tras el accidente en Putumayo

Con la incorporación del FAC 1019, la Fuerza Aeroespacial Colombiana vuelve a contar con seis aviones Hércules C-130 en su flota. Esta entrega permite recuperar parte de la capacidad de transporte aéreo que la institución perdió tras el accidente de una de estas aeronaves, ocurrido el pasado 23 de marzo en Putumayo. La tragedia dejó 66 muertos, 57 heridos y faltan 5 cuerpos por encontrar, un evento que afectó significativamente la logística militar.

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Cooperación internacional con la visita de Pete Hegseth

Pete Hegseth llegó a Bogotá hacia las 5:00 de la tarde del miércoles 18 de noviembre, después de visitar Caracas, Venezuela. En Catam lo recibió una delegación del Ministerio de Defensa, encabezada por el ministro Jorge Mora y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez. La visita se desarrolla en el marco de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en materia de defensa y seguridad bilateral.

Lucha contra el crimen organizado y la Coalición de las Américas

El general Erik Rodríguez ha señalado que las organizaciones criminales aprovechan las fronteras para expandir sus actividades ilícitas y fortalecer sus redes de financiación. En la agenda que las autoridades colombianas presentarían a Hegseth están el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. Los principales cabecillas identificados incluyen a alias Iván Mordisco y alias Calarcá.

Frente a estas estructuras, Colombia participa en la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), que hace parte de la iniciativa Escudo de las Américas. Este mecanismo busca coordinar acciones entre los países participantes mediante el intercambio de información y la cooperación militar para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, uniendo esfuerzos regionales contra amenazas comunes.