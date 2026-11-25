Las exportaciones textiles colombianas crecen en Venezuela en 2026. Proveedores aprovechan la recuperación del mercado tras años de caída comercial y oferta local limitada.

La industria textil colombiana retoma la conquista del mercado venezolano, un territorio que fue pilar fundamental de sus exportaciones durante la primera década del siglo XXI. Tras años de retracción drástica y ruptura de lazos comerciales, los datos del primer semestre de 2026 revelan un repunte sostenido en las ventas de vestuario y tejidos. Este cambio de tendencia abre nuevas oportunidades para los productores nacionales que buscan consolidar presencia en la región antes de que aumente la competencia internacional.

Datos de exportación y crecimiento comercial en 2026

Las cifras oficiales confirman el resurgimiento del comercio bilateral. Durante los primeros seis meses de 2026, las exportaciones colombianas de vestuario alcanzaron los 6,71 millones de dólares, superando en más de 20% el volumen registrado en el mismo periodo de 2025. Paralelamente, el segmento textil mostró un crecimiento del 8,7%, totalizando 6,09 millones de dólares en ventas. Aunque estos incrementos son positivos, el volumen total sigue estando muy por debajo de las cifras históricas que dominaron la relación económica entre ambos países.

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Historial de caída y niveles de consumo actuales

El contexto actual contrasta marcadamente con el boom vivido entre 2006 y 2012, época en la que Venezuela absorbió en promedio 36,6% de las exportaciones colombianas de esta industria. Durante 2007 y 2008, la participación incluso superó el 54%, impulsada por la bonanza petrolera. Al excluir esos años excepcionales, el promedio anual se situaba cerca de 319 millones de dólares. Sin embargo, la tendencia se invirtió abruptamente en 2012, con ventas de 267 millones, para caer a 116 millones en 2013, una reducción del 56%. La contracción continuó hasta 2018, donde el volumen se estancó en solo 3,6 millones de dólares, con una tasa anual de declive del 51,2%. Al cierre de 2025, Venezuela representaba apenas 3,6% del total, frente al 1,3% de participación relativa respecto a hace seis años.

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Capacidad instalada y estructura productiva venezolana

La recuperación colombiana se ve facilitada por la debilidad estructural de la manufactura local. De las 27 grandes empresas textiles de los años noventa, la Asociación Textil Venezolana reporta que actualmente solo operan dos, trabajando al 44% de su capacidad instalada. La Cámara Venezolana de la Industria del Vestido sitúa el aprovechamiento general en un 37%. La producción se mantiene en pequeñas maquilas de 10 a 30 empleados, enfocadas en uniformes escolares y básicos. Isabel Martínez, fundadora de Localness, señala que esta actividad depende de dotación industrial y ha abandonado la producción de moda orientada al consumo final del hogar.

Estrategias y desafíos para proveedores colombianos

El Laboratorio de Conocimiento Inexmoda recomienda ingresar al mercado mientras se reconfigura la oferta local. La estrategia consiste en suplir la demanda de prendas de diseño que la industria venezolana no puede producir con la calidad requerida. No obstante, los exportadores enfrentan barreras operativas persistentes, incluyendo dificultades en los procesos de pago, logística de transporte y la limitada capacidad adquisitiva de la población. A pesar de estos obstáculos, la llegada de inversión extranjera en manufactura y agricultura está generando pedidos de dotación que benefician a la cadena de suministro colombiana.