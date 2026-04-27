Colombia reduce su déficit habitacional, pero persisten desafíos estructurales

El Estudio Sectorial sobre vivienda en Colombia revela avances en la reducción del déficit habitacional, especialmente en departamentos como Putumayo y Cauca. Sin embargo, persisten desigualdades entre zonas urbanas y rurales, así como problemas en la ejecución de recursos. El Gobierno ha cambiado su enfoque hacia una concepción más integral de la vivienda como hábitat digno.

El déficit habitacional en Colombia sigue siendo un desafío persistente, a pesar de los avances registrados en los últimos años. Según el Estudio Sectorial presentado el domingo 26 de abril de 2026, el país ha logrado reducciones significativas en el déficit, especialmente en departamentos como Putumayo, Cauca, Guaviare, Santander, Arauca y Huila.

Sin embargo, el contralor delegado para el sector vivienda, José María Borra, destacó que persisten problemas estructurales tanto en la cantidad de viviendas necesarias como en la calidad de las existentes. La brecha entre lo urbano y lo rural sigue siendo abismal, con una diferencia de 43,9 puntos porcentuales en 2024, lo que agrava las desigualdades en los municipios más vulnerables.

Además, se ha observado un deterioro en la ejecución de los recursos destinados a vivienda, con retrasos en la entrega de subsidios y riesgos de doble contabilización, lo que limita el impacto de las políticas públicas. La viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bell, resaltó durante su intervención que el enfoque del Gobierno ha evolucionado hacia una concepción más integral de la vivienda, entendida no solo como una estructura física, sino como un espacio de vida digno para las familias.

Aunque el déficit habitacional se ha reducido al 25,6%, cumpliendo anticipadamente la meta del Plan Nacional de Desarrollo, la funcionaria advirtió que el rezago en esta materia sigue siendo significativo. El estudio también destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y transparencia en la gestión de los recursos, así como de implementar estrategias diferenciadas para abordar las desigualdades territoriales.

La viceministra enfatizó que el cambio de paradigma hacia el concepto de hábitat busca garantizar no solo acceso a una vivienda, sino también a servicios básicos, seguridad y entornos saludables para las comunidades. A pesar de los avances, el reto sigue siendo enorme, especialmente en zonas rurales y periurbanas, donde la precariedad habitacional es más pronunciada.

El Gobierno ha anunciado nuevas iniciativas para acelerar la construcción de viviendas sociales y mejorar las condiciones de las existentes, pero se requiere una mayor coordinación entre los actores públicos y privados para lograr impactos sostenibles. La presentación del estudio contó con la participación de representantes del sector público y privado, quienes coincidieron en la necesidad de adoptar políticas más efectivas para reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Se destacó que, aunque se han logrado avances, el camino hacia una solución definitiva aún es largo y requiere de un compromiso colectivo para superar los desafíos estructurales que persisten en el país





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