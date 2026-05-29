Colombia reduce su deuda neta al 57% del PIB en mayo de 2026, por debajo de proyecciones oficiales

El Ministerio de Hacienda reportó que la deuda neta de Colombia alcanzó el 57% del PIB en mayo de 2026, menor a lo previsto. La cancelación del Total Return Swap y la caída de la deuda externa al 24,1% destacan en el informe. La liquidez del Tesoro llegó a 27 billones de pesos.

El Ministerio de Hacienda de Colombia informó que la deuda neta del país se redujo al 57% del Producto Interno Bruto en mayo de 2026, un nivel inferior a las proyecciones oficiales.

Este dato representa una mejora significativa respecto a las estimaciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Financiero, que anticipaban un endeudamiento más elevado. La disminución se atribuye a la estrategia de reducción del endeudamiento público implementada por el Gobierno, que incluyó la cancelación total del mecanismo financiero conocido como Total Return Swap.

Según el Ministerio, esta operación permitió desmontar completamente este instrumento y contribuyó a disminuir el costo del endeudamiento, por debajo de lo estimado en las proyecciones fiscales del Ejecutivo. La deuda externa también mostró una caída notable, pasando de representar el 41,8% del total al cierre de 2022 a solo el 24,1% en mayo de 2026.

El presidente Gustavo Petro destacó que esta reducción fortalece la resiliencia de Colombia ante crisis económicas internacionales, al disminuir la vulnerabilidad del país frente a choques externos. En cuanto a la liquidez del Tesoro, el Ministerio reportó que durante la última semana de mayo se alcanzaron niveles cercanos a los 27 billones de pesos, lo que otorga mayor flexibilidad financiera para atender las necesidades de financiamiento del Estado.

Estos recursos son clave para mantener la estabilidad fiscal y responder a eventuales contingencias. La mejora en los indicadores de deuda y liquidez refleja la disciplina fiscal del Gobierno, que ha priorizado la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Sin embargo, analistas advierten que el contexto global de tasas de interés elevadas y volatilidad cambiaria podría generar presiones en el mediano plazo. El Ministerio de Hacienda también anunció la realización de una asamblea extraordinaria de Ecopetrol, abriendo la puerta a cambios en su junta directiva, como parte de la estrategia de fortalecimiento empresarial.

En paralelo, el sistema de pagos inmediatos Bre-B avanza hacia la interoperabilidad internacional, aunque aún se requieren acuerdos regulatorios entre países y bancos centrales para su entrada en operación. La reducción de la deuda neta al 57% del PIB es un hito importante para la economía colombiana, que busca consolidar la confianza de los inversionistas y mantener la calificación crediticia.

El Gobierno confía en que estas medidas, junto con el crecimiento económico proyectado, permitirán seguir reduciendo el endeudamiento en los próximos años. La estrategia de desmonte de instrumentos de alto costo y la mejora en la composición de la deuda son pasos clave para lograr una mayor estabilidad fiscal y macroeconómica. El presidente Petro reiteró que la reducción de la deuda externa reduce la exposición a fluctuaciones cambiarias y fortalece la soberanía económica.

Por otro lado, la liquidez del Tesoro brinda margen para afrontar pagos de deuda y gastos imprevistos sin recurrir a nuevo endeudamiento costoso. En conclusión, las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda muestran avances concretos en la gestión de las finanzas públicas, aunque el panorama internacional sigue siendo incierto. Colombia se posiciona con indicadores fiscales más sólidos, lo que podría traducirse en mejores condiciones de financiamiento y menor riesgo país.

El reto ahora es mantener esta tendencia en un entorno global complejo, con elecciones presidenciales y posibles cambios en las políticas económicas. La reducción de la deuda neta al 57% del PIB en mayo de 2026 es un logro significativo, pero se requiere continuar con la disciplina fiscal y la implementación de reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

El Ministerio de Hacienda continuará monitoreando los mercados y ajustando las estrategias según sea necesario, con el objetivo de preservar la estabilidad económica y el bienestar de los ciudadanos





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