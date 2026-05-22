Colombia: Reductions in Food Insecurity Experiences and Prevalence

The FIES and ECV surveys conducted by FAO and DANE in 2025 reveal that 35,8% of households in Colombia experience food insecurity, with the most common concern being the lack of sufficient food to eat. The report also highlights the prevalence of food insecurity in different geographical domains, with higher rates in urban and rural dispersed areas compared to rural and urban areas. The study also analyzes the evolution of food insecurity experiences and prevalence over the past two years, noting a significant reduction in all experiences and domains. The report further analyzes the severity of food insecurity, distinguishing between moderate and severe levels. The prevalence of moderate or severe food insecurity in households in 2025 was 21,1%, with a significant decrease compared to the previous year. The report also highlights the higher prevalence of moderate or severe food insecurity in urban and rural dispersed areas compared to rural and urban areas.

Los resultados de la conceptualización de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria ( FIES ) y la Encuesta de Calidad de Vida ( ECV ) del DANE para 2025 revelan que el 35,8 % de los hogares en Colombia experimenta preocupación por no tener suficientes alimentos para comer.

Además, el 28,1 % de los hogares no puede acceder a alimentos saludables y nutritivos, el 19,7 % ha comido menos de lo esperado, el 15,3 % ha tenido que saltar una comida, el 10,9 % ha sentido hambre pero no ha comido, el 8,1 % ha quedado sin alimentos y, por último, al menos un integrante del hogar no ha comido en un día entero durante los últimos 12 meses. Según los resultados por grandes dominios geográficos, la preocupación por la inseguridad alimentaria es más alta en los centros poblados y en zonas rurales dispersas en comparación con quienes viven en las cabeceras.

La experiencia de consumir poca variedad de alimentos es la que más cayó en nivel nacional y en las cabeceras entre los dos años, mientras que en centros poblados y zonas rurales dispersas, la preocupación por no tener suficientes alimentos para consumir es la que más se redujo. La prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en hogares en 2025 fue del 21,1 % en el país, mientras que la inseguridad alimentaria grave se ubicó en 3,4 %.

La inseguridad alimentaria moderada o grave es mayor en centros poblados y zonas rurales dispersas en comparación con las cabeceras. La mayor reducción se registró en San Andrés, donde el indicador pasó de 31,8 % a 5,2 %. La inseguridad alimentaria grave disminuyó en Bogotá y la mayor parte de los departamentos, con variaciones estadísticamente significativas en la mayoría.

La inseguridad alimentaria grave en Bogotá se redujo a la mitad pasando de 2,8 % en 2024 a 1,4 % en 2025, lo que representa que 121 mil personas superaron esta condición en la ciudad





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