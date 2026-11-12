Colombia reemplaza estratos socioeconómicos por ingresos reales en subsidios

El Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 propone actualizar la estratificación con datos del Registro Universal de Ingresos para mejorar la focalización de subsidios.

El Gobierno nacional ha anunciado una modificación estructural en la identificación de beneficiarios de los subsidios para servicios públicos domiciliarios. Esta iniciativa busca reemplazar el modelo actual de estratificación socioeconómica por un sistema más preciso que incorpore nuevos criterios de capacidad de pago.

Actualización del sistema de estratificación

La propuesta se encuentra incluida en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, específicamente en el apartado dedicado a la optimización de la focalización de subsidios. El objetivo es mejorar la asignación de recursos destinados a cubrir parcialmente las facturas de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto, alcantarillado y aseo.

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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) coordinará con los ministerios de Hacienda, Minas y Energía, y Vivienda, junto con el DANE y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La autoridad fortalecerá y actualizará la estratificación socioeconómica existente para articularla progresivamente con datos administrativos y catastrales.

Integración del Registro Universal de Ingresos

La administración busca cruzar la información de los estratos con el Registro Universal de Ingresos disponible. Este cruce de datos permitirá identificar con mayor precisión las condiciones de ingreso, vulnerabilidad y capacidad de pago de las familias colombianas.

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El Ejecutivo estatal necesita determinar con exactitud quiénes deben recibir subsidios y quiénes deben aportar al esquema de contribuciones. El diagnóstico oficial indica que el esquema actual presenta errores de inclusión y exclusión significativos.

Búsqueda de efectividad en la asignación de recursos

El borrador del documento advierte que una proporción considerable de los recursos para minas, energía, acueducto, alcantarillado y aseo llega a usuarios que no enfrentan pobreza extrema. Esta situación reduce la capacidad de inversión para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios.

La principal apuesta es que la asignación ya no dependa exclusivamente de la clasificación tradicional por estratos. Las entidades involucradas deberán diseñar, validar y realizar pruebas piloto de una metodología que integre las diferentes bases de datos disponibles.

Pronunciamiento de Anif sobre la medida

José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Anif), afirmó que esta medida permitirá un mejor uso de la información para focalizar los subsidios. Señaló que los estratos se han vuelto una expresión cultural en Colombia, mencionando su uso frecuente en telenovelas y conversaciones cotidianas.

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López contextualizó que existen familias en estratos altos con dificultades económicas y familias con buenos ingresos en estratos bajos. Mejorar la focalización haría la política social más efectiva y menos costosa fiscalmente, según su declaración ante la nueva propuesta gubernamental.