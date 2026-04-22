Colombia refuerza el control migratorio ante el alarmante aumento de turismo sexual

Migración Colombia ha intensificado los controles tras inadmitir a más de 60 extranjeros en 2026, principalmente en Medellín, debido a sospechas de actividades relacionadas con la explotación sexual.

Las autoridades migratorias de Colombia han encendido las alarmas tras revelar un preocupante incremento en los intentos de ingreso al país con fines de explotación sexual . Durante los primeros cuatro meses del año 2026, Migración Colombia ha rechazado la entrada a más de 60 ciudadanos extranjeros que, aunque se presentaban formalmente como turistas, generaron sospechas fundadas sobre sus verdaderas intenciones.

Esta cifra resulta sumamente alarmante, ya que representa más de la mitad de todas las inadmisiones registradas a lo largo de todo el año 2025, el cual cerró con 110 casos totales. La tendencia actual sugiere que las medidas de control en los puntos fronterizos y aeropuertos deben intensificarse para proteger la integridad social del país ante el auge de esta problemática internacional. El departamento de Antioquia, y específicamente la ciudad de Medellín, se ha convertido en el epicentro de este fenómeno, concentrando 48 de las 60 inadmisiones reportadas en lo que va de 2026. La mayoría de los individuos interceptados son de nacionalidad estadounidense. Un ejemplo contundente ocurrió recientemente cuando cinco ciudadanos de EE. UU. aterrizaron en el aeropuerto José María Córdova provenientes de Houston. Según los reportes oficiales, estos sujetos fueron denunciados por otros pasajeros en el mismo vuelo debido a que conversaban abiertamente sobre la contratación de fincas con piscina, transporte privado y la búsqueda de mujeres para satisfacer encuentros sexuales. Al ser interrogados por los agentes migratorios, quedó claro que su perfil no encajaba con el de visitantes convencionales, procediendo a su inadmisión inmediata. Además de estos casos, la entidad ha intensificado su vigilancia sobre personas con antecedentes penales internacionales. Recientemente, se impidió el ingreso de un viajero con pasaporte estadounidense que contaba con un registro de arresto por explotación sexual infantil en 2003. La directora general de la institución, Gloria Esperanza Arriero, subrayó que los operativos no se limitan a los aeropuertos, sino que se han extendido a hoteles y centros de alojamiento. Las autoridades también están persiguiendo activamente a influenciadores digitales, como el sujeto conocido en redes sociales bajo el nombre de Chill Capo, quien utilizaba su plataforma para promocionar fiestas clandestinas vinculadas a la explotación sexual. Estos individuos han sido deportados y enfrentan una prohibición de entrada al territorio nacional por los próximos cinco años, reafirmando el compromiso del Estado contra cualquier forma de abuso que pretenda disfrazarse bajo la fachada del turismo convencional





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