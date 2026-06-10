Colombia registra 18 temblores en un solo día: actividad sísmica se concentra en varios departamentos

El Servicio Geológico Colombiano reportó una jornada con múltiples sismos de baja a moderada intensidad en Cundinamarca, Santander, Antioquia, La Guajira, Atlántico, Nariño, Chocó y Norte de Santander, sin reportes de daños mayores.

El 9 de junio de 2026, Colombia experimentó una jornada sísmica notable con al menos 18 temblores registrados en diferentes regiones del país, según el monitoreo continuo del Servicio Geológico Colombiano .

Los movimientos telúricos se distribuyeron a lo largo de varios departamentos, con epicentros que variaron en profundidad y magnitud, afectando especialmente zonas de Cundinamarca, Santander, Antioquia, La Guajira, Atlántico, Nariño, Chocó y Norte de Santander. Esta actividad sísmica, aunque en su mayoría de baja a moderada intensidad, generó alerta en las poblaciones cercanas a los epicentros y activó los protocolos de vigilancia de las autoridades locales y nacionales.

El primer temblor del día, de magnitud 2.6, tuvo su epicentro cerca de Lenguazaque en Cundinamarca, a solo 6 kilómetros de ese municipio, y se extendió también a Villapinzón y Cucunubá. Posteriormente, se reportaron eventos en La Guajira, con un sismo a 13 kilómetros de Riohacha, y en el Atlántico, donde dos temblores de magnitud similar se localizaron a unos 30 kilómetros de Barranquilla, sintiéndose también en Puerto Colombia y Soledad.

En Santander, la cadena de sismos se concentró en la región de Los Santos y Jordán, con múltiples epicentros a pocos kilómetros de estos municipios, algunos repitiendo coordenadas similares, lo que sugiere una posible reactivación de una falla local. En Antioquia, un temblor se ubicó cerca de Uramita, Frontino y Dabeiba, mientras que en Chocó, otro movimiento se originó a 68 kilómetros de Bajo Baudó, alcanzando también El Litoral del San Juan y Medio Baudó.

En Norte de Santander, un evento de mayor alcance se localizó a 15 kilómetros de El Tarra, con efectos en San Calixto y Tibú. A pesar de la cantidad de temblores, las autoridades no reportaron inicialmente daños materiales significativos ni víctimas, en parte debido a las magnitudes moderadas y a la profundidad de los epicentros, muchos de los cuales ocurrieron en zonas rurales o alejadas de centros urbanos densos.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró su llamado a la población a mantener la calma y a seguir los protocolos de seguridad ante sismos, así como a informar sobre cualquier anomalía a las entidades de gestión del riesgo. Esta actividad sísmica refleja la alta actividad tectónica del territorio colombiano, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la interacción de varias placas tectónicas genera frecuentes movimientos.

La jornada del 9 de junio de 2026 sirve como recordatorio de la importancia de la preparación ante eventos naturales y de contar con sistemas de alerta temprana eficaces. Los报告es detallados de cada sismo, incluyendo hora, magnitud exacta y profundidad, continúan siendo analizados por expertos para determinar posibles patrones o conexiones entre los eventos





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