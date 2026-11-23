Un informe del Ministerio de Defensa revela un aumento del 140% en ataques con drones cargados con explosivos en Colombia. El ELN y las disidencias de las FARC lideran la violencia en regiones estratégicas.

El Ministerio de Defensa de Colombia confirm este lunes 23 de noviembre que las fuerzas de seguridad y la poblacin civil han sido vctimas de 358 ataques con drones cargados con explosivos entre enero y noviembre de 2026. Este documento oficial, entregado a la agencia AFP, detalla la escalada de la guerra asimtrica que llevan a cabo las mafias del pas, un fenmeno que se ha intensificado notablemente desde la toma de posesin d el n uevo gobierno.

Impulso de la Poltica de Mano Firme

El presidente Abelardo de la Espriella ha implementado una estratgica poltica de mano firme caracterizada por bombardeos letales y operaciones de redada intensivas con el objetivo explcito de doblegar a los grupos criminales. A pesar de estas medidas gubernamentales, los registros de la cartera indican que la frecuencia de los ataques con drones experiment un incremento del 140% durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre, en comparacin con el mismo intervalo del ao 2025.

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Principal Responsable y Disidencias Armadas

La guerrilla del Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) concentra la mayor cantidad de estos atentados con 157 incidencias registradas, aprovechando su presencia dominante en la frontera con Venezuela. Le siguen de cerca las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encabezadas por Ivn Mordisco, quien es reconocido como el criminal ms buscado en el territorio nacional, acumulando 102 ataques en el mismo lapso.

Zonas de Conflicto y Derrame Civil

Las regiones del Cauca y el Norte de Santander permanecen como los territorios ms afectados, zonas marcadas por miles de hectreas de cultivos Ilcitos que financian directamente a estas organizaciones ilegales. En estos entornos donde los combatientes disputan a muerte corredores estratgicos para el trfico de drogas y bastiones de mineria ilegal, el ruido constante de los drones genera terror entre los pobladores locales.

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Impacto en Ccuta y Daos Materiales

Recientemente, un ataque aqun en la ciudad fronteriza de Ccuta provoc tres heridos, incluyendo a un menor de edad, y dej ms de 80 viviendas con daos estructurales debido a las explosiones. La gobernacin regional confirm la magnitud del impacto, mientras que vecinas como Patricia Pea describieron el pavoroso ruido que provoc la cada de vidrios y el susto generalizado por el impacto directo en sus hogares.

Desafos Logsticos y Futuro del Conflicto

La neutralizacin de estos aparatos no tripulados resulta extremadamente dificultosa debido a las complejas topografias que caracterizan a muchas zonas rurales de Colombia, donde los vuelos de estos artefactos son casi indetectables para las defensas antiareas estndar. Esta situacin deja a la poblacin civil frecuentemente atrapada en el centro de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y las fuerzas del estado, planteando retos de seguridad persistentes para las prximas semanas.