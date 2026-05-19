Colombia registra déficit en balanza comercial de US$3.061 millones en primer trimestre de 2026

El déficit de la balanza comercial de Colombia en el primer trimestre del año alcanzó US$3.061 millones, gracias al mejor comportamiento de las exportaciones sobre las importaciones. Las importaciones alcanzaron US$17.805,4 millones con un crecimiento del 9,6% en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que las exportaciones alcanzaron US$13.809,5 millones con un aumento del 15,5%. En cuanto a las manufacturas, las importaciones alcanzaron US$13.693,4 millones con un crecimiento del 14,7%, mientras que las compras externas del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron US$2.550,5 millones con un aumento del 5,0%. Las compras externas en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas alcanzaron US$1.548,1 millones y presentaron una disminución de 17,3%. Las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron US$3.980,9 millones con un crecimiento del 8,1%. Las ventas externas del grupo de manufacturas alcanzaron US$2.413,0 millones con una disminución de 1,1%. En cuanto a las ventas externas del grupo otros sectores, alcanzaron US$3.980,9 millones con un aumento del 133,1%. Según las declaraciones de importación registradas ante la Dian, las importaciones alcanzaron US$6.161,0 millones en marzo de 2026, con un aumento del 16,7% en comparación con marzo de 2025.

El déficit de la balanza comercial de Colombia registró US$3.061 millones en el primer trimestre del año, gracias al mejor comportamiento de las exportaciones sobre las importaciones.

Las importaciones colombianas alcanzaron US$17.805,4 millones en el periodo enero - marzo 2026, con un crecimiento del 9,6% en comparación con el mismo periodo de 2025. Por otro lado, las exportaciones colombianas alcanzaron US$13.809,5 millones con un aumento del 15,5%. En cuanto a las manufacturas, las importaciones alcanzaron US$13.693,4 millones con un crecimiento del 14,7%, mientras que las compras externas del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron US$2.550,5 millones con un aumento del 5,0%.

Las compras externas en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas alcanzaron US$1.548,1 millones y presentaron una disminución de 17,3%. Las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron US$3.980,9 millones con un crecimiento del 8,1%. Las ventas externas del grupo de manufacturas alcanzaron US$2.413,0 millones con una disminución de 1,1%. En cuanto a las ventas externas del grupo otros sectores, alcanzaron US$3.980,9 millones con un aumento del 133,1%.

Según las declaraciones de importación registradas ante la Dian, las importaciones alcanzaron US$6.161,0 millones en marzo de 2026, con un aumento del 16,7% en comparación con marzo de 2025. Las mercancías de origen China participaron con 30,3% del total registrado en el periodo enero - marzo 2026, seguido por Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, Corea e India





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