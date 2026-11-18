El PIB de Colombia creció apenas 0,5% en el tercer trimestre de 2026. Dato del Dane confirma estanflación por baja actividad y inflación superior al 6%.

La economía colombiana sufrió una desaceleración severa en el tercer trimestre de 2026, evidenciada por un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 0,5%. Este resultado, publicado por el Dane, contrasta drásticamente con el 3,6% alcanzado en el trimestre anterior y representa una caída significativa frente a las expectativas del mercado, que apuntaban a un mínimo de 0,8%. El dato confirma un debilitamiento estructural de la actividad productiva nacional.

Estanflación y datos del Dane confirman frenazo

La economía de Colombia entró en un estado de estanflación durante el tercer trimestre de 2026. Esta situación se define por la combinación de un bajo crecimiento del PIB del 0,5% junto con una inflación alta que superó el 6%. El Dane reportó que la inflación aumentó de 6,1% a 6,3% entre el segundo y el tercer trimestre, mientras que el crecimiento se desplomó de 3,6% a 0,5%. Este desempeño marcó el peor resultado en tres años para la nación.

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Moderación del gasto público y austeridad fiscal

El Banco de Bogotá identificó la moderación del gasto público como una de las causas principales del menor crecimiento. El gasto público disminuyó su expansión de 13,4% en el primer semestre a solo 4,2% en el tercer trimestre. Esta reducción se atribuye a la finalización de las elecciones locales y a la llegada del nuevo Gobierno, cuya política de austeridad ha limitado la ejecución presupuestal. Desde agosto, se ha observado una reducción en la nómina y un congelamiento de gastos.

Impacto en el consumo y análisis de expertos

Mauricio Hernández, economista de BBVA Research para Colombia, detalló que el consumo final perdió tracción por el repliegue del gasto público. El consumo del gobierno general sufrió una contracción trimestral del 2,6%, tras expirar el gasto electoral y disiparse el efecto del pago retroactivo salarial. Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, sostuvo que la inversión privada no existía y que este bajo desempeño es consecuencia del derroche del gobierno de Gustavo Petro.

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Sectores productivos y proyecciones económicas

Tres grupos de actividades económicas contribuyeron al crecimiento del 0,5% durante el tercer trimestre. La explotación de minas y canteras se expandió un 7,8%, mientras que servicios como educación y salud crecieron un 1,6%. Las actividades artísticas y recreativas también mostraron un avance del 5,2%. Por el contrario, la agricultura cayó un 6,7% y la industria manufacturera contrajo un 1,2% debido al terremoto y al fenómeno de El Niño.

Reconstrucción y pronósticos futuros del PIB

Los analistas del Banco Itaú estiman que el PIB crecerá un 2,4% en 2026 y 2027, impulsado por la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. Sin embargo, advierten que el pronóstico para 2026 enfrenta riesgos a la baja tras el resultado negativo del tercer trimestre. Para 2027, la incertidumbre dependerá del ajuste fiscal que apruebe el Congreso y la velocidad de su implementación.