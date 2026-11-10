Colombia registra IPC de 6,30% en octubre 2026 liderado por alimentos y vivienda

El Dane confirma inflación anual del 6,30% en octubre 2026. Alimentos, salud y transporte impulsan el costo de vida, mientras la inflación básica se modera ligeramente.

El Dane presenta el Índice de Precios al Consumidor ( IPC) de Colombia para octubre 2026, evidenciando una presión sostenida en el costo de vida para los hogares. La variación anual alcanzó el 6,30%, marcando un escenario económico complejo que refleja el impacto directo de los incrementos en servicios esenciales y productos básicos.

Presión inflacionaria en alimentos y servicios

Los precios en restaurantes y hoteles, educación, salud y alimentos lideraron los aumentos, superando el promedio nacional y afectando significativamente el presupuesto familiar. Las comidas en establecimientos de servicio a la mesa experimentaron un incremento anual del 9,47%, mientras que las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato subieron un 9,20%. En el sector de la vivienda, el arriendo registró aumentos superiores al 5%, y los servicios de copropiedad aprecieron un 17,14%, seguido por la electricidad con un 6,92%. El transporte urbano también mostró un alza anual del 10,65%, consolidando la presión sobre los gastos básicos de la ciudadanía.

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Análisis de expertos y productos clave

Andrés Pardo, director de Estrategia Macroeconómica de XP Investments, señala que la inflación en Colombia sorprendió a la baja en octubre. El IPC aumentó 0,20% mensual, por debajo de las expectativas del mercado que proyectaban un 0,27%. Además, la inflación básica anual, que excluye alimentos y regulados, se moderó de 6,03% a 5,91%. En el grupo de alimentos, la papa tuvo la mayor variación con un alza de 98% frente a octubre de 2025. Las frutas frescas aumentaron 15,90% y la carne de res con sus derivados subió 13,31%, mostrando aumentos considerablemente superiores al promedio nacional.

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Contrastes en precios y capitales regionales

Algunos productos mostraron reducciones de precios, contribuyendo negativamente a la variación anual del IPC. Los vehículos particulares nuevos o usados disminuyeron 3,53%, las legumbres secas bajaron 12,57% y la zanahoria registró una caída del 39,58%. La carne de cerdo y sus derivados disminuyeron 5,92%, y los dulces y chocolates cayeron 18,09%. En cuanto a las regiones, Armenia lideró la inflación con 7,29%, seguida por Bucaramanga con 7,15%, mientras que Medellín ocupó el tercer lugar con 7,11%. Este indicador en Medellín estuvo jalonado por gastos de hogares en restaurantes y hoteles con 9,31%, salud con 8,55% y educación con 8,34%. Por el contrario, Valledupar registró la menor variación con 4,02%, seguido por Riohacha con 4,93% y Pasto con 5,34%.

Resultados mensuales y expectativas futuras

El IPC para octubre 2026 observó una variación mensual del 0,20%, marcada por incrementos en recreación y cultura, alojamiento, servicios públicos, salud y restaurantes. Estas divisiones aportaron 0,15 puntos porcentuales a la variación total. Entre las divisiones con aumentos inferiores al promedio nacional destacan alimentos y bebidas no alcohólicas con 0,19%, bebidas alcohólicas y tabaco con 0,16%, bienes y servicios diversos con 0,13%, y transporte con 0,06%. La única división con reducción de precios fue muebles, artículos para el hogar y conservación, con -0,03%, cerrando un mes de octubre 2026 con señales mixtas pero con claros desafíos en la canasta básica.