CO
Advertisement
Economy

Colombia registra IPC de 6,30% en octubre 2026 liderado por alimentos y vivienda

elcolombiano#6 in Colombia
Colombia registra IPC de 6,30% en octubre 2026 liderado por alimentos y vivienda
Dane · Colombia · IPC
Advertisement

El Dane confirma inflación anual del 6,30% en octubre 2026. Alimentos, salud y transporte impulsan el costo de vida, mientras la inflación básica se modera ligeramente.

El Dane presenta el Índice de Precios al Consumidor ( IPC) de Colombia para octubre 2026, evidenciando una presión sostenida en el costo de vida para los hogares. La variación anual alcanzó el 6,30%, marcando un escenario económico complejo que refleja el impacto directo de los incrementos en servicios esenciales y productos básicos.

Presión inflacionaria en alimentos y servicios

Los precios en restaurantes y hoteles, educación, salud y alimentos lideraron los aumentos, superando el promedio nacional y afectando significativamente el presupuesto familiar. Las comidas en establecimientos de servicio a la mesa experimentaron un incremento anual del 9,47%, mientras que las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato subieron un 9,20%. En el sector de la vivienda, el arriendo registró aumentos superiores al 5%, y los servicios de copropiedad aprecieron un 17,14%, seguido por la electricidad con un 6,92%. El transporte urbano también mostró un alza anual del 10,65%, consolidando la presión sobre los gastos básicos de la ciudadanía.

Also readInflación en Colombia cierra 2026 cerca del 7% con presiones en alimentos

Análisis de expertos y productos clave

Andrés Pardo, director de Estrategia Macroeconómica de XP Investments, señala que la inflación en Colombia sorprendió a la baja en octubre. El IPC aumentó 0,20% mensual, por debajo de las expectativas del mercado que proyectaban un 0,27%. Además, la inflación básica anual, que excluye alimentos y regulados, se moderó de 6,03% a 5,91%. En el grupo de alimentos, la papa tuvo la mayor variación con un alza de 98% frente a octubre de 2025. Las frutas frescas aumentaron 15,90% y la carne de res con sus derivados subió 13,31%, mostrando aumentos considerablemente superiores al promedio nacional.

Advertisement

Contrastes en precios y capitales regionales

Algunos productos mostraron reducciones de precios, contribuyendo negativamente a la variación anual del IPC. Los vehículos particulares nuevos o usados disminuyeron 3,53%, las legumbres secas bajaron 12,57% y la zanahoria registró una caída del 39,58%. La carne de cerdo y sus derivados disminuyeron 5,92%, y los dulces y chocolates cayeron 18,09%. En cuanto a las regiones, Armenia lideró la inflación con 7,29%, seguida por Bucaramanga con 7,15%, mientras que Medellín ocupó el tercer lugar con 7,11%. Este indicador en Medellín estuvo jalonado por gastos de hogares en restaurantes y hoteles con 9,31%, salud con 8,55% y educación con 8,34%. Por el contrario, Valledupar registró la menor variación con 4,02%, seguido por Riohacha con 4,93% y Pasto con 5,34%.

Resultados mensuales y expectativas futuras

El IPC para octubre 2026 observó una variación mensual del 0,20%, marcada por incrementos en recreación y cultura, alojamiento, servicios públicos, salud y restaurantes. Estas divisiones aportaron 0,15 puntos porcentuales a la variación total. Entre las divisiones con aumentos inferiores al promedio nacional destacan alimentos y bebidas no alcohólicas con 0,19%, bebidas alcohólicas y tabaco con 0,16%, bienes y servicios diversos con 0,13%, y transporte con 0,06%. La única división con reducción de precios fue muebles, artículos para el hogar y conservación, con -0,03%, cerrando un mes de octubre 2026 con señales mixtas pero con claros desafíos en la canasta básica.

elcolombiano#6 in Colombia

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí.

Advertisement
Dane Colombia IPC Inflación Medellín Armenia Papa
Advertisement

More on Economy

See all

Candidatas Señorita Colombia 2026 llegan a Cartagena para final del certamen

Las aspirantes a Señorita Colombia 2026 aterrizaron en Cartagena este 8 de noviembre. Conocen la agenda cultural y los eventos clave hasta la noche de coronación.

ElUniversalCtg

Últimas Noticias · Colombia

See all
Up nextCandidatas Señorita Colombia 2026 llegan a Cartagena para final del certamen