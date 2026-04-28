Colombia registra múltiples sismos en Santander, Nariño y Magdalena: reporte completo

El Servicio Geológico Colombiano reporta una serie de temblores en diferentes regiones del país, con epicentros cercanos a municipios como San Vicente del Caguán, Los Santos y Dibulla. Descubre los detalles de las magnitudes y las zonas afectadas.

En las últimas semanas, Colombia ha registrado una serie de sismos que han generado preocupación en varias regiones del país. Según el reporte del Servicio Geológico Colombia no, los movimientos telúricos se han presentado en zonas como Santander , Nariño y Magdalena , afectando a municipios cercanos a los epicentros.

Entre los más recientes, se destaca un sismo de magnitud 4.5 registrado a 28 kilómetros de San Vicente del Caguán (Caquetá), a 66 kilómetros de Puerto Rico (Caquetá) y a 77 kilómetros de Cartagena del Chairá (Caquetá), con una profundidad de 143 kilómetros. Este evento se sumó a otros sismos menores que han sacudido la región, generando alertas en la población local.

En Santander, uno de los departamentos más afectados, se han registrado múltiples temblores en municipios como Los Santos, Jordán, Villanueva y Aratoca. Por ejemplo, un sismo de magnitud 3.8 se sintió a solo 5 kilómetros de Los Santos, a 8 kilómetros de Jordán y a 15 kilómetros de Villanueva.

Otros movimientos telúricos de menor intensidad, pero con epicentros muy cercanos a zonas pobladas, como el registrado a 1 kilómetro de Jordán, han mantenido en alerta a las autoridades y a la comunidad. En Betulia, San Vicente de Chucurí y Zapatoca también se han reportado sismos, aunque con magnitudes más bajas, lo que no ha evitado la preocupación entre los habitantes.

Además de los sismos en Santander, en Cundinamarca se registró un movimiento telúrico de magnitud 3.2 cerca de Lenguazaque, Cucunubá y Villa de San Diego de Ubaté, con una profundidad de 10 kilómetros. En la región Caribe, un sismo de magnitud 4.0 se sintió en Dibulla (La Guajira), a 59 kilómetros de Santa Marta y a 68 kilómetros de Ciénaga (Magdalena).

Aunque estos eventos no han causado daños significativos, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las medidas de prevención ante posibles réplicas. Mientras tanto, en Bogotá, se agota el tiempo para votar por el nombre de las estaciones del Metro, y en el ámbito legislativo, la Ley Nuclear en Colombia, que buscaba aplicarse en el sector salud, volvió a frenarse debido a desacuerdos políticos





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