Colombia registra récord de gas importado, alcanzando 415,8 millones de pies cúbicos diarios

El país aumentó su dependencia de gas externo, logrando un récord histórico de 415,8 millones de pies cúbicos diarios en septiembre de 2026, cifra que representa el 37,1 % de la demanda atendida.

La demanda de gas natural en Colombia alcanzó un récord histórico en septiembre de 2026, con 415,8 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) adquiridos en importaciones. Ese valor corresponde al 37,1 % de la demanda total atendida, la cifra más alta de la serie histórica y un aumento de 138,1 % respecto al mes igual de 2025.

Detalle del consumo y la producción interna

Durante el mismo mes, la demanda nacional totalizó 1.120,8 MPCD. Entre ellas, 705 MPCD se lograron mediante producción nacional comercializada y 416 MPCD provinieron del mercado externo. La producción fiscalizada del gas natural cayó a 1.083 MPCD, una disminución de 2 % con respecto a agosto y de 12,9 % en comparación con septiembre de 2025.

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El volumen comercializado, es decir, el que llega a los consumidores finales, quedó en 705 MPCD, un 1,7 % menos que el mes precedente y un 13,4 % inferior a septiembre de 2025. En el periodo enero‑septiembre de 2026 la media fue de 704,2 MPCD, 12,9 % menor que en el mismo intervalo de 2025.

Factores que aumentan la importación de gas

El incremento de las compras externas no solo se concentró en septiembre. Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones promedieron 266,9 MPCD, un aumento del 56,2 % frente a 170,9 MPCD del mismo período de 2025. En ese lapso, el gas importado representó el 27,5 % de la demanda nacional, frente al 17,4 % de año anterior.

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La dependencia de la terminal de regasificación SPEC LNG en Cartagena ha marcado la vulnerabilidad del sistema. Una contingencia operativa en uno de sus trenes redujo la capacidad y obligó al Gobierno a declarar un racionamiento programado del 24 al 29 de septiembre, evidenciando la precariedad de contar con un único punto de entrada que cubre ya el 37 % de la demanda.

Reacciones del sector y perspectivas de política energética

Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), lamentó el descenso de la oferta nacional y el máximo histórico de importaciones. Añadió que la "soberanía en gas está en riesgo y podríamos perderla en petróleo si no se cambia de rumbo".

Castañeda hizo referencia a la reserva de nuevas áreas por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), argumento que consideró relevante para revitalizar la exploración. Durante la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, Campetrol expuso su estrategia 4x4, enfatizando la producción de campos existentes, el desarrollo de gas, la explotación de yacimientos no convencionales y el aumento de la exploración.

Impacto en la producción de petróleo y próximos pasos

El descenso de la producción de gas se vio reflejado también en el sector petrolero. En septiembre de 2026, la producción fiscalizada de crudo se ubicó en 729.600 barriles diarios, una caída de 0,4 % respecto a agosto y de 2,9 % frente a septiembre de 2025, equivalente a 22.000 barriles diarios menos.

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Los datos sugieren una tendencia creciente de importaciones que, combinada con la vulnerabilidad de la capacidad de regasificación, exige la adopción de medidas que diversifiquen la cadena de suministro y aumenten la producción local para asegurar la estabilidad energética del país.