La ANSV revela 4.751 muertes en tránsito durante el primer semestre de 2026. Los motociclistas lideran la vulnerabilidad con un aumento del 28,5%.

La accidentalidad en las vías de Colombia ha alcanzado niveles alarmantes durante los primeros seis meses de 2026. De acuerdo con los datos consolidados por la Autoridad Nacional de Seguridad Vial ( ANSV), el país registró 4.751 fallecimientos por accidentes de tránsito. Esta cifra representa un incremento significativo del 20 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, situando la seguridad vial como una de las crisis de salud pública más urgentes.

Incremento de 792 víctimas fatales

El balance preliminar del primer semestre de 2026 muestra 792 muertes adicionales frente a los 3.959 fallecimientos reportados en los primeros seis meses de 2025. Este crecimiento numérico pone de manifiesto la gravedad de la situación actual y resalta la necesidad inmediata de reevaluar las estrategias de prevención. La imprudencia al volante, el exceso de velocidad y el incumplimiento sistemático de las normas de tránsito continúan siendo los detonantes principales de estos tragicos eventos.

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Motociclistas, grupo más vulnerable

Los usuarios de motocicletas concentran la mayor parte de las tragedias viales, actuando como el principal termómetro de la inseguridad en el territorio nacional. De las 4.751 personas que perdieron la vida, un total de 3.121 eran motociclistas. Este grupo representa el núcleo de la crisis, evidenciando el riesgo extremo que enfrentan quienes utilizan este medio de transporte en condiciones de exposición elevada.

Crecimiento del 28,5% en motociclistas

La mortalidad entre motociclistas experimentó un aumento del 28,5 %, sumando 693 víctimas fatales más que en el primer semestre de 2025, cuando se registraron 2.428 decesos. Factores como los adelantamientos peligrosos, la invasión de carriles y la falta de elementos de protección adecuados agravan las consecuencias de las colisiones. Esta tendencia consolida a los conductores de dos ruedas como el sector que más contribuye al incremento general de la mortalidad.

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Peatones y ciclistas también sufren

Aunque los motociclistas lideran las estadísticas, otros actores viales también enfrentan un deterioro en sus niveles de seguridad. Los peatones ocuparon el segundo lugar con 980 fallecimientos, lo que supone un aumento del 9,4 % con 84 muertes adicionales frente a los 896 del año anterior. Por su parte, los ciclistas registraron 196 víctimas mortales, un incremento del 6,5 % respecto a las 184 muertes registradas en el mismo periodo de 2025.

Tendencias históricas y estancamiento

La tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes refleja un estancamiento en los logros de seguridad vial tras la pandemia. Tras bajar a 11 en 2020 debido a las restricciones de movilidad, el indicador recuperó niveles anteriores, ubicándose en 15 casos en 2021 y retornando a 16 en los últimos años. Esta cifra se mantuvo estable durante 2022, 2023 y 2024, demostrando las persistentes dificultades para reducir de manera sostenible la siniestralidad en Colombia.