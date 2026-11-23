La UNP notifica la retirada de escoltas y blindado a Daniel Coronell. La decisión llega tras cuestionamientos públicos del ministro Ordóñez y el discurso del periodista Simón Bolívar.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) notificó formalmente al periodista Daniel Coronell que retirará su esquema de seguridad personal. Esta medida incluye la suspensión de dos escoltas y un vehículo blindado que protegían al comunicador. La noticia fue revelada este lunes por Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, donde Coronell tiene una sección diaria.

La UNP justifica la medida por residencia en el exterior

La notificación oficial señala que el periodista reside actualmente en Estados Unidos. La entidad afirma que esta circunstancia ha impedido realizar una reevaluación oportuna de su esquema de protección. Según la información difundida por la emisora radial, la residencia en el extranjero es el motivo técnico expuesto para la suspensión de los servicios de seguridad.

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Esta decisión se conoció cuatro días después de que el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, utilizara las cuentas oficiales de su cartera para cuestionar públicamente el trabajo del comunicador. La intervención del ministro fue una respuesta directa a las críticas que Coronell había hecho contra el Gobierno de Abelardo De la Espriella. Al momento de la publicación de esta información, la UNP no había entregado respuesta formal a las consultas de EL COLOMBIANO.

Controversia tras el discurso en el Premio Simón Bolívar

El conflicto público comenzó el pasado 18 de noviembre durante la edición 51 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En ese evento, Coronell recibió el Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista. En su discurso de aceptación, dedicó una parte central de su intervención a cuestionar la relación del Gobierno con los medios de comunicación y las garantías para ejercer el periodismo independiente.

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El periodista hizo un balance de sus 42 años de ejercicio profesional. Recordó las amenazas de muerte que ha recibido y las intimidaciones contra su familia. Mencionó las campañas de desprestigio que, según dijo, se organizaron desde el poder estatal. También aludió a los seguimientos ilegales que obligaron a su familia a recurrir al exilio para encontrar seguridad.

Críticas al presidente Abelardo De la Espriella y sus aliados

Coronell dirigió sus críticas al actual mandatario, quien lleva tres meses en la Presidencia. Aseguró que De la Espriella ha dedicado más energía al culto de su propia imagen que a explicar sus decisiones. El comunicador cuestionó las apariciones del presidente en redes sociales y sus actuaciones públicas.

Sostuvo que el mandatario se ha atribuido la autoridad de decidir qué periodismo merece protección y cuál no. Coronell afirmó que el jefe de Estado ha convertido el acceso a la información pública y a los funcionarios del Estado en un privilegio reservado. Criticó especialmente la retención de acceso a sus medios aliados durante la campaña presidencial.

El periodista también señaló a Carlos Suárez, estratega del Gobierno y presidente de la junta directiva de Ecopetrol. Acusó a Suárez de utilizar las redes sociales para emprender campañas contra medios y periodistas independientes. Coronell advirtió que el poder del Estado podría utilizarse para fomentar la autocensura y construir un muro de silencio alrededor de la gestión presidencial.