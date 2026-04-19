Colombia Rey en Juegos Suramericanos de la Juventud: Oro en Tiro con Arco y Ciclismo Femenino

La delegación colombiana tuvo una jornada de ensueño en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, destacando con medallas de oro en tiro con arco y ciclismo de ruta femenino. Además, sumó preseas en boxeo, natación y gimnasia, y el equipo de fútbol femenino obtuvo bronce.

La delegación colombiana brilló con luz propia en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 , que se celebran entre el 12 y el 25 de abril. Los deportistas nacionales desplegaron un talento excepcional en diversas disciplinas, cosechando éxitos contundentes que los posicionan como una potencia deportiva en la región.

El tiro con arco se convirtió en una de las disciplinas más laureadas, con Colombia coronándose campeona absoluta, demostrando una maestría innegable con el arco y la flecha. En el ciclismo de ruta femenino, las pedalistas colombianas firmaron un memorable 1-2, sellando su dominio en la categoría. Además, el país sumó valiosas medallas en boxeo, natación y gimnasia, mientras que la Selección Colombia Femenina de Fútbol se alzó con un merecido bronce. El tiro con arco fue el escenario de un dominio indiscutible por parte de los arqueros colombianos, quienes se consagraron campeones de la disciplina. La delegación cerró su participación con un impresionante palmarés de cuatro medallas de oro, dos de plata y cinco de bronce, evidenciando una fortaleza excepcional tanto en la modalidad de arco recurvo como en la de compuesto. Estos resultados son un reflejo del arduo trabajo y la dedicación de los atletas, quienes demostraron una técnica depurada y una gran capacidad de concentración en cada competición. La sinergia de los equipos y la determinación individual permitieron alcanzar estos logros históricos. El ciclismo de ruta femenino ofreció otra jornada de gran alegría para Colombia. Estefanía Castillo se colgó la medalla de oro, tras una carrera emocionante en la que superó a su compatriota Valeria Vargas, quien obtuvo la medalla de plata, completando así un espectacular 1-2 para el país. En la rama masculina, Óscar Restrepo tuvo una destacada actuación, finalizando en la cuarta posición, demostrando el nivel competitivo de los ciclistas colombianos. En el ring, los pugilistas colombianos dejaron su alma en cada combate, aportando un total de cinco medallas al medallero nacional. Stiven Galvis se erigió como figura destacada al conquistar el oro en la categoría de 65 kg. A estos triunfos se sumaron importantes preseas en gimnasia artística, natación y el sólido bronce obtenido por la Selección Colombia Femenina de Fútbol, que venció al anfitrión Panamá en el partido por el tercer puesto, demostrando garra y coraje. La tabla general ubica a Colombia en un destacado cuarto lugar, con un total de 10 oros, 10 platas y 23 bronces, consolidando su presencia en la élite deportiva juvenil de América del Sur





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