Colombia's Luis Díaz Confesses Special Feeling in Copa del Mundo Debut

Luis Díaz, the Colombian forward, expressed a special feeling in his debut match at the 2026 FIFA World Cup. Díaz scored a goal and provided a crucial assist in the team's 3-1 victory over Uzbekistan.

Luis Díaz , artífice de la victoria de Colombia sobre Uzbekistán , confesó que sintió algo especial en su estreno en una Copa del Mundo. La selección colombiana obtuvo una significativa victoria de 3-1 sobre Uzbekistán en su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un encuentro que tuvo como figura central al extremo Luis Díaz .

El futbolista, autor de un gol y una asistencia decisiva, manifestó que presintió una actuación histórica en la competición, según declaraciones recogidas luego del partido. Este triunfo posiciona favorablemente al combinado nacional en el Grupo K del torneo. El atacante colombiano, de 29 años, coronó su primera aparición en una Copa del Mundo con una noche memorable, donde su impacto resultó determinante para el resultado final.

Recibió la distinción de ‘Mejor Jugador del Partido’, un reconocimiento que compartió con sus compañeros de equipo, subrayando la importancia del esfuerzo colectivo. Desde el calentamiento estaba que lloraba, sentía algo especial. Se me vinieron cosas del pasado porque lucho por estos momentos. Cumplí el sueño que tenía de pequeño con mi selección, por mí país y que más bonito que cumplir con un gol y una asistencia.

El delantero del Bayern Múnich destacó la cohesión del grupo como un factor crucial. Nada de eso sería posible sin cada uno de mis compañeros. Somos un grupo muy unido, muy fuerte que iremos mejorando partido a partido. La selección colombiana demostró una notable madurez para gestionar el encuentro, especialmente tras el empate provisional de Uzbekistán.

Díaz explicó la necesidad de paciencia en momentos críticos. Debemos tener más paciencia. Sabíamos que enfrentaríamos a un rival muy duro, ya esperábamos el partido así. Como era el primer partido quieres hacer las cosas bien y de repente no te sale todo, pero al final controlamos, conseguimos recuperar la ventaja y anotar el tercero hacia el final.

El centrocampista Gustavo Puerta, de 22 años, también valoró la fortaleza mental del equipo ‘cafetero’. Fue difícil recibir un gol cuando teníamos el control del partido, pero somos un equipo que ha madurado, hoy estamos preparados para recibir ese tipo de golpes; la clave está en siempre creer en el plan que nos dio el profe, eso fue lo que hicimos y obtuvimos la recompensa.

Puerta también subrayó la relevancia de sumar los tres puntos, considerando el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo, los otros contendientes del Grupo K. Aunque siempre pensamos en nosotros es cierto que el empate entre Portugal y Congo fue bueno para nosotros, cumplimos con los tres puntos, ya a partir de mañana pensaremos en lo que viene. Esta victoria inicial no solo significa tres puntos valiosos en la tabla de posiciones, sino que también inyecta una dosis considerable de confianza y moral al equipo en las primeras etapas de un torneo de alta exigencia.

La selección colombiana se prepara para su próximo desafío en el torneo, donde se enfrentará a la República Democrática del Congo, el 23 de junio





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