Colombia's 'Mother's Day' Celebration in Cúcuta and Surrounding Areas is Scheduled for the Penultimate Sunday in May

Explains why part of Colombia celebrates 'Mother's Day' on the last Sunday of the month, particularly in Cúcuta and neighboring areas. Details the hypothesis regarding a cargo delay from 1930s. Explains why this year's event will take place one week earlier than usual to avoid election interference.

En gran parte del territorio colombiano, este 10 de mayo se celebra el Día de la Madre, una fecha que celebra la unión entre madre e hijo, pero también impulsa el comercio, y conmemora a la Virgen María; sin embargo, en la ciudad de Cúcuta y sus alrededores esta celebración se mueve para el final del mes.

En gran parte del departamento de Norte de Santander y especialmente en la ciudad de Cúcuta, no se sigue al pie de la letra la tradición en Colombia, pues ellos la celebran el último domingo del mes de mayo, debido a su tradición. Existen diferentes versiones de este particular cambio en la tradición.

De acuerdo con la Academia de Historia de Norte de Santander, esto se ha mantenido así desde los orígenes, siendo probablemente debido a un terremoto ocurrido a finales del siglo XIX en 1875, el cual sucedió durante el inicio del mes de mayo, lo cual movió la fecha de celebración hacia el último domingo del mes, siendo este un acto de respeto para las víctimas del desastre, tradición que se ha mantenido hasta la fecha. Otra hipótesis recurrente entre los historiadores locales se sitúa en la década de 1930.

Se relata que, en una ocasión específica, un importante cargamento de flores, obsequios y mercancías destinados a la celebración sufrió un retraso considerable en su transporte hacia la zona fronteriza. Ante la falta de suministros para el comercio local, los mercaderes y las autoridades habrían optado por suspender la jornada y reprogramar para el último domingo del mes, consolidando así la diferencia con el resto del país.

A pesar de la tradición de celebrar el último domingo, este año se presentará una variación adicional. De acuerdo con información de la Diócesis de Cúcuta, la celebración no podrá realizarse el 31 de mayo debido a que coincide con la jornada de elecciones presidenciales en primera vuelta. Para evitar interferencias con el proceso electoral y garantizar el desarrollo normal de los comicios, la festividad se adelantará una semana.

De esta manera, en Cúcuta y su zona de influencia, el Día de la Madre se conmemorará formalmente el 24 de mayo de 2026, correspondiente al penúltimo domingo del mes





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