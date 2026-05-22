Colombia's Schedule for the 2026 World Cup

An extensive calendar of Colombia's scheduled matches at the 2026 World Cup, including dates, times, and venues.

El calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026, con fechas, estadios horarios y rivales, es: Jueves, 11 de junio 2026 09:00 p.m. : República de Corea v República Checa en el Estadio Guadalajara Grupo D 02:00 p.

m. : Catar v Suiza - Grupo B en el Estadio Bahía de San Francisco 08:00 p.m. : Haití v Escocia en el Estadio Boston Grupo E 03:00 p.m. : Países Bajos v Japón en el Estadio Dallas 09:00 p.m. : Suecia v Túnez en el Estadio Monterrey 02:00 p.m. : Bélgica v Egipto en el Estadio Seattle 08:00 p.m. : RI de Irán v Nueva Zelanda en el Estadio Los Ángeles Grupo I 08:00 p.m. : Argentina v Argelia en el Estadio Kansas City Miércoles, 17 de junio 2026* * 03:00 p.m. : Inglaterra v Croacia en el Estadio Dallas 09:00 p.m. : Uzbekistán v Colombia en el Estadio Ciudad de México Grupo B 05:00 p.m. : Canadá v Catar en el Estadio BC Place Vancouver Viernes, 19 de junio 2026 * 05:00 p.m. : Escocia v Marruecos en el Estadio Boston 10:00 (medianoche) : Turquía v Paraguay en el Estadio Bahía de San Francisco B * Ecuador v Curazao en el Estadio Kansas City 11:00 a.m. : España v Arabia Saudí en el Estadio Atlanta 05:00 p.m. : Uruguay v Cabo Verde en el Estadio Miami Lunes, 22 de junio 2026 * 04:00 p.m. : Francia v Irak en el Estadio Filadelfia 10:00 p.m. : Jordania v Argelia en el Estadio Bahía de San Francisco Bay K * 02:00 p.m. : Suiza v Canadá en el Estadio BC Place Vancouver 05:00 p.m. : Escocia v Brasil en el Estadio Miami 08:00 p.m. : República Checa v México en el Estadio Ciudad de México E * 03:00 p.m. : Ecuador v Alemania en el Estadio Nueva York Nueva Jersey 06:00 p.m. : Túnez v Países Bajos en el Estadio Kansas City 09:00 p.m. : Paraguay v Australia en el Estadio Bahía de San Francisco * Senegal v Irak en el Estadio Toronto 07:00 p.m. : Uruguay v España en el Estadio Guadalajara 10:00 p.m. : Nueva Zelanda v Bélgica en el Estadio BC Place Vancouver 04:00 p.m. : Panamá v Inglaterra en el Estadio Nueva York Nueva Jersey 06:30 p.m. : Colombia v Portugal en el Estadio Miami 10:00 p.m. : Argelia v Austria en el Estadio Kansas City Dieciseisevos de final del Mundial 2026: cruces, fechas, horarios y estadios Lunes, 29 de junio 2026 * 08:00 p.m. : 1º Grupo F v 2º en el Estadio Monterrey Partido 7712:00 (mediodía) : 2º Grupo E v 2º Grupo I en el Estadio Dallas 07:00 p.m. : 1º Grupo D v 3º en el Estadio Bahía de San Francisco * 06:00 p.m. : 2º Grupo K v 2º Grupo L en el Estadio Toronto 10:00 p.m. : 1º Grupo B v 3º en el Estadio BC Place VancouverGrupo K v 3º Grupo D/E/I/J/





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

World Cup Colombia Schedule Matches

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Documentos obligatorios que deben tener las motos eléctricas en Colombia para transitar en 2026Conozca cuáles son los documentos obligatorios que deben tener las motos eléctricas para circular legalmente en Colombia durante 2026 y qué multas podrían ...

Read more »

Colombia recibe más de 3.000 ciberataques por semana: alerta lanzada en el Summit Tech 2026Empresarios, líderes tecnológicos y expertos en seguridad debatieron sobre los desafíos de la ciberseguridad, la IA y la transformación digital.

Read more »

World Class Colombia 2026 reunirá a los mejores talentos de la coctelería nacionalTras un proceso de selección con 119 participantes, el ganador representará a Colombia en la final global que se celebrará en Edimburgo, Escocia.

Read more »

Revolutionary data analytics in football & business: How it shapes the future of the 2026 World CupThe countdown to the FIFA World Cup 2026 in Mexico, United States, and Canada has begun. However, the silent technological transformation occurring off the pitch is equally significant, with data analytics influencing the performance of top teams in both football and business. Germany, for instance, leverages massive data on rivals to create personalized video tactics, understanding shooting patterns in critical situations. Argentina, on the other hand, analyzes advanced metrics to optimize player performance.

Read more »