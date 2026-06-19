Colombia: Se confirman medidas de seguridad para la segunda vuelta presidencial en Bogotá y Cundinamarca

De cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Bogotá y varios municipios de Cundinamarca y Meta implementarán ley seca y suspensión de permisos de armas. La Alcaldía de Bogotá confirma las restricciones y exhorta a denunciar hechos delictivos vía la Línea 123.

El próximo domingo, 21 de junio, se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. En el contexto de esta importante jornada democrática, se han anunciado y confirmado una serie de medidas de seguridad y restricciones que afectarán a la capital y a varios municipios aledaños.

La llamada ley seca, que prohíbe la venta y consumo de alcohol, ya se encuentra en vigor en Bogotá desde la medianoche del viernes, 19 de junio, tal como lo confirmó el propio alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán. Esta medida busca garantizar un ambiente de tranquilidad y orden antes, durante y después de la jornada electoral, previniendo alteraciones del orden público que puedan surgir a raíz del consumo de bebidas alcohólicas.

Adicionalmente, y con el fin de reforzar la seguridad durante el proceso electoral, la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional anunció la suspensión de los permisos para el porte y tenencia de armas de fuego. Esta decisión afecta tanto a personas naturales como a personas jurídicas, y sigue el protocolo implementado durante la primera vuelta presidencial.

La restricción militar estará vigente desde las 6:00 a.m. del sábado, 20 de junio de 2026, hasta las 6:00 a.m. del lunes, 22 de junio de 2026. El área de aplicación específica incluye la totalidad del territorio de la ciudad de Bogotá y los municipios de San Juanito y El Calvario, en el departamento del Meta. Para el caso de Cundinamarca, la medida también aplica en la mayoría de sus municipios, con la excepción notable de Medina y Paratebueno.

Según un comunicado oficial emitido por la Alcaldía de Bogotá, se exceptúan de esta suspensión de permisos de armas a los integrantes de entidades del Estado, a las empresas de vigilancia y seguridad privada debidamente autorizadas, a las misiones diplomáticas acreditadas, así como al personal militar en servicio activo. Estas excepciones buscan asegurar la continuidad de las operaciones esenciales de seguridad y el funcionamiento normal de las representaciones internacionales.

Por otro lado, las autoridades distritales hicieron un llamado a la ciudadanía para que colabore activamente con la seguridad. Se insta a la población a denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o cualquier actividad delictiva que se presente en la ciudad. Para ello, se pone a disposición la Línea de Emergencias 123.

Las autoridades recalcan que la denuncia ciudadana es una herramienta clave para posibles sanciones o para iniciar procesos investigativos que permitan una lucha más efectiva contra el crimen, y contribuir así a que Bogotá camine segura, especialmente en un momento de alta sensibilidad política como lo es una jornada electoral. Este conjunto de disposiciones, que incluye la ley seca, la suspensión de permisos de armas y el refuerzo de canales de comunicación con la ciudadanía, refleja el nivel de preparación y los protocolos de seguridad desplegados por las instituciones del Estado colombiano para salvaguardar la integridad de los comicios y garantizar que se realicen en un entorno de paz y normalidad democrática





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