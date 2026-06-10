Colombia se corona campeón de la Liga de Naciones Femenina

La selección Colombia consiguió un histórico título en la Liga de Naciones, luego de vencer 4-3 a Paraguay en Asunción. El equipo orientado por Ángelo Marsiglia ya había asegurado su tiquete mundialista en la fecha anterior y ahora confirmó su primer lugar en la Liga de Naciones Femenina.

La selección Colombia consiguió un histórico título en la Liga de Naciones, luego de vencer 4-3 a Paraguay en Asunción. La selección Colombia , con presencia de las santandereanas Daniela Arias y Maithé López , se quedó con el título de la Liga de Naciones Femenina, luego de vencer 4-3 a Paraguay , en Asunción, en la última fecha del certamen clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

El equipo orientado por Ángelo Marsiglia ya había asegurado su tiquete mundialista en la fecha anterior y ahora confirmó su primer lugar. Sin embargo, las 'cafeteras' lograron responder, mediante las anotaciones de Ana María Guzmán en dos ocasiones, Marcela Restrepo y Linda Caicedo. En el cierre del juego Ana María convirtió el gol del triunfo, para certificar el título del campeonato.

De esta manera, el conjunto 'Tricolor' llegó a 20 puntos en ocho partidos, para quedarse con la corona del campeonato, por delante de Argentina, que acabó con 18 unidades. Colombia y Argentina clasificaron de manera directa a la Copa del Mundo que tendrá como sede a Brasil. Esta será la cuarta participación del cuadro nacional en una Copa del Mundo, luego de competir en Alemania 2011, Canadá 2015 y Australia y Nueva Zelanda 2023.

Colombia acabó invicta en la Liga de Naciones luego de 8 juegos, en los que acumuló 6 triunfos y dos igualdades, para un acumulado de 20 puntos, que la dejan en el primer puesto. El conjunto 'amarillo' también tuvo en nómina a dos jugadoras santandereanas, la defensora central Daniela Arias y la delantera Maithé López, que también impusieron su sello.

Todas ellas ya suman varios partidos en el equipo, situación que facilita el trabajo y genera buenas condiciones para alcanzar los objetivos





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Colombia y Argentina disputan título y repechaje en última jornada de Liga de Naciones femeninaLa tensión se alargó en la Liga de Naciones femenina sudamericana. Aunque Colombia y Argentina definieron anticipadamente su pase al Mundial de 2027, siguen en juego este martes el título y dos boletos para la repesca en la última y novena jornada del torneo. Cafeteras y albicelestes todavía se mantienen en la pelea por alzar el trofeo de la primera edición de la Liga de Naciones del continente. Ambas enfrentarán a dos equipos que se juegan el todo por el todo para aferrarse a la zona de repechaje. Los encuentros se disputarán en horario unificado a las 6:00 de la tarde. De momento, el combinado colombiano está de líder con 17 puntos, tras vencer 1-0 a Uruguay. Su siguiente rival será Paraguay, con 10 unidades y necesitado de una victoria para escalar en la tabla de clasificación. La mediocampista Ilana Izquierdo comentó: seguimos con los pies en la tierra, queremos ganar la Liga de Naciones y el partido contra Paraguay va a ser clave. La atacante Mayra Ramírez expresó que Colombia es un gran equipo que está trabajando por dejar una huella. Las argentinas se verán con Ecuador, que mostró un juego mucho más ofensivo con el cambio en la dirección técnica. La Tricolor venció 2-1 a Chile la jornada pasada y dejó a la Roja fuera de competencia. La delantera Nayely Bolaños declaró: la profe nos ha transmitido mucha responsabilidad, asumir que podemos jugar de tú a tú sin importar quien esté al frente, yo creo que se notó el partido pasado. La fecha anterior debutó la mexicana Eva Espejo al frente de Ecuador, que cierra el torneo con un duelo en Quito contra uno los rivales más complicados y ambiciosos del certamen. El DT de Argentina, Germán Portanova, dijo: seguimos con fe, con posibilidades de campeonar.

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