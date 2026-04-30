Colombia se moviliza este 1 de mayo en conmemoración del Día del Trabajo

A nivel nacional se realizarán marchas y manifestaciones convocadas por sindicatos y colectivos sociales, con afectaciones en la movilidad en varias ciudades. El presidente Petro participará en Medellín.

Este viernes 1 de mayo, Colombia se prepara para una jornada nacional de movilizaciones en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. A lo largo y ancho del territorio nacional, diversos sindicatos, colectivos sociales y organizaciones de trabajadores han convocado a marchas y manifestaciones para expresar sus reivindicaciones, celebrar los logros alcanzados y visibilizar los desafíos pendientes en materia laboral y social.

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha informado que las movilizaciones en la capital iniciarán entre las 9:00 a. m. y las 10:00 a. m. , anticipando importantes afectaciones en la movilidad urbana durante gran parte del día.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció su participación desde el pasado 10 de abril, con el objetivo de rechazar lo que consideran una guerra imperialista por parte de Estados Unidos y, al mismo tiempo, expresar su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y su vicepresidenta, Aida Quilcué. Esta decisión refleja la articulación de las demandas laborales con posicionamientos políticos más amplios, evidenciando la importancia del 1 de mayo como un espacio de expresión y reivindicación para diversos sectores de la sociedad.

Instituciones como Fecode, la Federación Colombiana de Educadores, y la Confederación General del Trabajo (CGT) han confirmado su participación activa en las movilizaciones a través de sus redes sociales, enfatizando la conmemoración del trabajo, la lucha por la dignidad, la justicia, el valor y las reivindicaciones de los trabajadores. Desde diferentes puntos de las ciudades, los manifestantes se dirigirán hacia el centro, utilizando corredores viales clave como la carrera Séptima en Bogotá, lo que inevitablemente generará congestión y restricciones en el tránsito.

Es crucial que los ciudadanos planifiquen sus desplazamientos con anticipación y consideren alternativas de transporte para evitar mayores inconvenientes. Además de las movilizaciones en Bogotá, el presidente Gustavo Petro ha confirmado su participación en las manifestaciones programadas en Medellín, lo que añade un componente significativo a la jornada nacional.

En la capital antioqueña, la movilización se iniciará a las 9:00 a. m. en el Parque de las Luces y se extenderá hasta La Alpujarra, afectando especialmente la movilidad sobre la avenida Calle San Juan. La presencia del presidente Petro subraya la importancia que el gobierno nacional otorga a la conmemoración del Día del Trabajo y al diálogo con los trabajadores.

Para brindar una visión completa de las movilizaciones a nivel nacional, RTVC ha publicado un listado detallado de las manifestaciones programadas en diversas ciudades y los corredores viales que se verán afectados. En Barranquilla, se realizarán al menos cinco paradas para intervenciones de líderes sindicales, con un recorrido que abarcará la Vía La Cordialidad hasta la carrera 2.

En Cartagena, la marcha iniciará en la avenida Pedro de Heredia (Cuatro Vientos), continuará por la avenida El Consulado y finalizará en el Estadio de Nuevo Bosque. El Carmen de Bolívar se sumará a las movilizaciones con un recorrido desde la calle 23 hasta el Parque principal. En Sincelejo, la marcha se desarrollará sobre la avenida San Carlos hasta el Parque Santander. Pasto combinará actividades artísticas y culturales con un recorrido por las calles principales hasta la Plaza de Nariño.

Manizales iniciará su movilización en el Sector El Cable y finalizará en la Plaza de Bolívar. Pereira ofrecerá una programación cultural hasta las 4:00 p. m. , con una marcha que partirá del Centro Administrativo de Dosquebradas y concluirá en la Plaza de Bolívar. Armenia iniciará su movilización en el Banco de la República.

Neiva se concentrará frente al centro de convenciones y se dirigirá hacia el centro de la ciudad. Finalmente, La Plata se movilizará desde el Parque principal. Estas diversas manifestaciones a lo largo del país demuestran el amplio alcance y la importancia del Día Internacional del Trabajo en Colombia, un día para recordar la lucha histórica de los trabajadores por sus derechos y para seguir avanzando hacia un futuro más justo y equitativo





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